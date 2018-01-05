Sansür raporuna erişim engeli getirildi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın her ay açıkladığı 'medyada sansür' raporuna da 'erişimi engelleme' kararı verildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Yarkadaş'ın 'AKP iktidarı, medyaya yönelik baskıyı, Kasım ayında daha da artırdı. Muhalif sanatçılar ise Kültür Bakanlığı desteğinden mahrum bırakıldı' sözleri ile açıkladığı ve kasım ayı raporuna İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'erişimin engellenmesi' kararı verildi.

Yarkadaş'ın açıkladığı söz konusu raporda kasım ayı içinde medya ve sanat dünyasına yönelik olduğu ifade edilen 49 baskı ve sansür olayına yer verildi.

Raporda, “6 yaşında çocukla evlenilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, hakkındaki haberlere ve tweetlere yayın yasağı kararı verilmesi de yer aldı.

Nurettin Yıldız, Yarkadaş'ın açıkladığı raporu yayınlayan cumhuriyet.com.tr'nin de aralarında olduğu pek çok sitedeki haberlere erişimin engellenmesi için 5 Aralık 2017 tarihinde talepte bulundu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldız'ın başvurusu üzerine bir gün sonra 6 Aralık'ta verdiği kararda, haberlere erişim yasağı kararını verdi.