'FETÖ'cüsün' şantajıyla 7.5 milyon lira vurgun yaptılar

Şanlıurfa'da bir dolandırıcı çetesi 'FETÖ bağlantınız tespit edildi' yalanıyla özellikle yaşlıları ve kadınları korkutarak 4 ayda 7.5 milyon liralık vurgun yaptı. Soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dolandırıcı çetesiyle ilgili iddianamede önemli bilgilere yer verildi. Polisin teknik takibi sonucu ortaya çıkarılan telefon dolandırıcılığı çetesinin, 3 Ocak-25 Nisan 2017 tarihleri arasındaki 4 aylık sürede 52 dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Toplam dolandırılan paranın miktarı ise 7.5 milyon TL’yi buldu. İddianameye göre dolandırıcılar, kurbanlarını, ‘ FETÖ ile bağlantılarının tespit edildiği’ yalanıyla korkuttu, hukuki yaptırımlardan kendilerini kurtaracakları vaadiyle kandırarak para, ziynet eşyası, döviz aldı ve taşınmaz mallarını sattırdı.
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre İddianamede çetenin yapılanması şöyle anlatıldı:
“Çetenin en üstünde örgüt lideri bulunuyor. Bir alt basamakta ise organizasyondan sorumlu saha lideri var. Örgüt Şanlıurfa merkez ve Akçakale İlçesi’nde yoğunlaşıyor. Örgütte her il için en az bir yardımcı görevlendiriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde birden fazla yardımcı bulunuyor. Yardımcılar, örgüt elemanlarını tespit ediyor ve en az 2 kişiden oluşan gruplar oluşturuyor. Bu kişilerin bir kısmı hesap sahibi, bir kısmı mağdurdan para ve altınları alan kişiler. Bir kısmı ise dolandırılan paraları alarak otobüs, uçak veya araçla Şanlıurfa’ya transfer etmekte görevli kişiler. Şüpheliler genellikle açık hatlı diye tabir edilen başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak alınan eski model telefonlar kullanıyor.”
İddianameye göre, şüpheliler örgüt liderlerinin planladığı eylemler için altyapı oluşturuyor. Bunun için bilgisayar, cep telefonu, telefon hatları temin ediliyor. Şüpheliler tarafından, mağdurların telefon ve bilgisayarlarına ‘skype, x-lite, x-voip’ gibi özel programlar yükleniyor. Bu yolla kandırdıkları kişilerin telefonlarına virüs gönderiliyor. Vatandaşa telefonda psikolojik baskı yapan çete, mağdurlardan 155’i arayıp verilen isim ve sicili kontrol ettirmelerini istiyor. Telefonu hack’lenmiş olan mağdurlar, polisi aradıklarını düşünerek çete üyeleriyle konuşuyor. Bu iş için de diksiyonu düzgün, telefonda mağdurlarla konuşabilecek kişiler kullanılıyor.
Çete, dolandırıcılıkla elde ettiği paralardan, en alt kademedekilere ‘harçlık’ adı altında yüzdelik para ödüyor. Bir üst kademedekilere yüzde 5-10 arasında ödeme yapılıyor. Kalan kısım ise örgüt liderine gönderiliyor. Örgüt lideri tarafından ev, araba, arsa gibi mallar alınarak para aklanıyor. İddianameye göre; liderliğini Tarbus lakaplı İbrahim U.’nun yaptığı suç örgütünde Halil B. örgüt yardımcısı olarak yer alıyor.
Soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklanırken, savcılık 42 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3 yıl ile 516 yıl arasında hapis talep etti.
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