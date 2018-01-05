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    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen

    'HDP'de eş başkanlık için Ayhan Bilgen'in adı geçiyor'

    © AA/ Ahmet İzgi
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama açıklamasının ardından eş genel başkanlık için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in geldiği ifade edildi.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2017/ OZAN KÖSE
    Demirtaş: Aday olmayacağım
    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir 'irade beyanı' olduğu değerlendirmesi de yapıldı.

    SON KARAR PARTİNİN

    HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade edildi.

    DEMİRTAŞ'LA MI DEMİRTAŞ'SIZ MI?

    HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola Demirtaş’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak.

    Selahattin Demirtaş
    © AA/ İbrahim Erikan
    HDP'nin oy oranını açıklayan Demirtaş: 7 Haziran gibi büyüme sürecek
    HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.

    Ancak kulislerde eş genel başkanlık için Bilgen'in geçtiği ifade edildi. Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı. Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti. 

    AYHAN BİLGEN KİMDİR?

    Bilgen'in TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

    HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen
    © AA/
    HDP'li Bilgen hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
    "28 Ocak 1971'de Kars'ta doğdu. Baba adı Muharrem, anne adı Behiye'dir.

    Gazeteci; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

    MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı. Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. HDP MYK Üyesidir.

    Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır."

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    Etiketler:
    HDP, Selahattin Demirtaş, Ayhan Bilgen, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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