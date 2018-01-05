'HDP'de eş başkanlık için Ayhan Bilgen'in adı geçiyor'

© AFP 2017/ OZAN KÖSE Demirtaş: Aday olmayacağım

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir 'irade beyanı' olduğu değerlendirmesi de yapıldı.

SON KARAR PARTİNİN

HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade edildi.

DEMİRTAŞ'LA MI DEMİRTAŞ'SIZ MI?

HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola Demirtaş’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak.

HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.

Ancak kulislerde eş genel başkanlık için Bilgen'in geçtiği ifade edildi. Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı. Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti.

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Bilgen'in TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

"28 Ocak 1971'de Kars'ta doğdu. Baba adı Muharrem, anne adı Behiye'dir.

Gazeteci; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı. Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. HDP MYK Üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır."