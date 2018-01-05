ByLock tuzağında ilk beraat gazeteci Aydemir'e

ByLock kullanıcılarına yönelik listenin güncellenmesiyle başlayan tahliyelerin ardından ilk beraat kararları da çıkmaya başladı. ByLock listesinden çıkartılan eski İhlas Haber Ajansı (İHA) İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ilk duruşmada beraat etti.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, telefonunda FETÖ tarafından kullanılan kripto haberleşme programı ByLock olduğu iddiasıyla ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci Aydemir katıldı.

TEK DELİL BYLOCK

Dava dosyasına gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, sanık Aydemir’de FETÖ mensuplarınca geliştirildiği ifade edilen ‘Mor Beyin’ gibi uygulama sunucularına yönlendirme sonucu ByLock IP’sinin görüldüğünü belirtti. Aydemir’in güncellenen ByLock listesinden adının çıkartılmasının ardından 28 Aralık 2017’de tahliye edildiğini hatırlatan mahkeme başkanı, Bank Asya’da hesabı bulunmayan Aydemir’in OHAL KHK’ları ile kapatılan dernek üyeliğinin de olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

Aydemir de savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi: “20 yıldır İhlas Haber Ajansı’nda çalışırım. Üniversitede İstanbul’da ailemle kaldım. Çeşitli ülkelerde savaş muhabirliği yaptım. Kesinlikle ByLock kullanmadım ve indirmedim. Mayıs ayında ByLock iddiası ile basın kartım iptal oldu. Hemen savcılığa giderek telefonumu incelenmesi için teslim ettim. Gözaltına alındığım tarihe kadar evimde bekledim.”

Davaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, Aydemir’in atılı suçu işlediğine dair somut herhangi bir delil bulunmadığını belirterek beraatına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti de atılı suçu işlemediği gerekçesiyle Ömer Faruk Aydemir’in tahliyesine karar verdi.