ByLock mağduru öğretmenler için iade KHK'sı

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan'dan yeni KHK talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'in kendisiyle görüşen Eğitim-İş Başkanı Orhan Yıldırım ve heyetine, 'Mor Beyin' mağdurları ile ilgili listeyi hazırladıklarını, iade KHK'sının bir-iki gün içinde çıkacağını söylediği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Eğitim-İş, MEB'e sunduğu raporda 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa alınan ya da ihraç edilen öğretmenlerin görevlerine iadeleri noktasında özellikle de yargı kararları göz önüne alınarak ivedilikle gerçekleştirilmesini talep etti.

'ÇALIŞTIKLARI OKUL DEĞİŞTİRİLMELİ'

Raporda, "Suçsuzluğu, bağlantısı olmadığı belirlenen öğretmenlerin iadeleri sağlanmalı. Valiliklerce açığa alınanlar, valilikler uyarılarak göreve döndürülmeli, özellikle FETÖ bağlantısı bulunmadığı halde hakaret ve benzeri gerekçelerle açıkta bekletilen öğretmenlerin göreve iadelerinin sağlanması hem kamu yararı hem de adalet duygusuna katkı sunacaktır" denildi. Eğitim-İş, OHAL İnceleme Komisyonu kararıyla göreve dönecek öğretmenlerin çalıştıkları okulların değiştirilmemesini talep ederek, "Aksi halde görev dönüşü uygun görülen öğretmenlerin yeniden cezalandırılması ve hak kaybına yol açacaktır" dedi.

Ankara Başsavcılığı, 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendiğinin saptandığını açıklamıştı.