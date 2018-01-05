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    Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Erbaş

    Cuma namazında '9 yaş' hutbesi okunacak

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Diyanet'ten, internet sitesindeki "Kızların 9, erkeklerin 12 yaşında büluğ çağına geçtiği" ve "Büluğ çağına geçenlerin evlenebileceği" ifadelerinden sonra cuma namazında hutbe okutma hamlesi geldi.

    Geert Wilders
    © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
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    Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma yönelik son günlerde artan '9 yaşındaki kızlar evlenebilir' yolundaki eleştirler üzerine bu haftaki cuma hutbesini bu konuya ayırdı.

    NTV'nin aktardığına göre hutbede, "Evlilik bilinç ve sorumluluk gerektirir. Eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur" denilecek.

    'İSTEMEDİĞİM HALDE BENİ EVLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR'

    Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müftülüklere iletilerek cuma hutbesinde okunması istenen 'Dünyadaki Cennetimiz, Aile'  başlıklı hutbede, Hz. Muhammed'in yanına gelen genç bir kızın "Ya Resulallah! İstemediğim halde babam beni kardeşinin oğlu ile evlendirmeyi düşünüyor" diyerek serzenişte bulunduğu belirtildi.

    gelin
    © REUTERS/ Pilar Olivares
    Diyanet: Kız çocuklar 9, erkekler 12 yaşında evlenebilir
    'KIZLARIN SÖZ HAKKI OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİM'

    Okunacak hutbede bu durum şöyle aktarıldı: 

    "Rahmet elçisi, derhal kızın babasını çağırttı. Zira olayı bir kez de babadan dinlemek ve şayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kıza tercih hakkı tanımak istemişti. Bu durum karşısında kendini güvende hisseden genç kız 'Ey Allah'ın Resulü! Nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istediğim için size müracaat ettim' dedi."

    Diyanet, konunun medyaya yansıması sonrası 'ifadelerin çarpıtıldığı'nı iddia etmiş, ancak sitesindeki ilgili bölümü kapatmayı tercih etmişti.

     

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    Etiketler:
    Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
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