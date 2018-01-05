AK Parti'den taşeron işçi üyelere uyarı

AK Parti, taşeron işçiyken son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçecek parti üyeleri için teşkilatlara yazı gönderdi.

© AP Photo/ Matt Dunham Taşeron işçiler, haklarından feragat ederse kadroya alınacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş imzasıyla gönderilen yazıda, partiye kayıtlı üyelerin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık gerekçesiyle parti üyeliğinden istifa etmek istedikleri ifade edildi.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, taşeron işçiyken daimi işçi statüsüne geçecek kişilerin siyasi partilere üye olmasında yasal engel bulunmadığı kaydedilen yazıda, "Bu nedenle, bahsi geçen statüde bulunan partimize kayıtlı üyelerimizin, üyelikle ilgili bu husus hakkında bilgilendirilmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.