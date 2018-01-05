Soylu hakkında bir suç duyurusu da İstanbul Barosu'ndan

İstanbul Barosu, polise ayak kırma talimatı veren' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Soylu'nun 'Suç işlemeye alenen tahrik', 'İşkenceye azmetttirme', 'Anayasayı ihlal' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılarak, dava açılması talep edildi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Soylu hakkında ‘azmettirme', ‘güveni kötüye kullanma', ‘suç işlemeye tahrik', ‘görevi kötüye kullanma', ‘anayasayı ihlal', ‘kamu barışına karşı suçlar' ve ‘kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar' kapsamında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakan Soylu, önceki gün katıldığı bir toplantıda, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" demişti.