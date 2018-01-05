Münir Özkul vefat etti

Türk sinemasının ulu çamlarından Münir Özkul, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Özkul, yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Özkul'un kendisi gibi oyuncu olan kızı Güner Özkul, babasının cenazesinin pazar ya da pazartesi günü Şişli'de bulunan Teşvikiye Camii'nden kaldırılacağını, Muhsin Ertuğrul sahnesinde de tören düzenleneceğini aktardı.

GRUDA: BİZ BİR AİLEYDİK, BABAMIZI KAYBETTİK

Oyuncu Ayşen Gruda, Özkul'un vefatı sonrası CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Dünya çapında bir oyuncuyu kaybettik. O iyi bir baba, Adile Naşit iyi bir anne, Şener Şen iyi bir ağabeydi… Biz bir aileydik. Babamızı kaybettik” dedi.

Münir Özkul

Münir Özkul © AA/

Münir Özkul © AA/

Münir Özkul © AA/

Münir Özkul © AA/ 1 / 5 Münir Özkul

EDİZ HUN: ZAMANI GELİNCE KAYBOLUYORUZ…

Özkul'un ölümüne ilişkin sanatçı dostu Ediz Hun da şunları söyledi:

© AA/ Elif Öztürk Tarık Akan yaşamını yitirdi

"Özel bir dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Olağanüstüydü, mükemmel, son derece sıcakkanlı, sempatik, son derece saygılı bir befendeydi. Çok üzücü tabii, son senelerde zor durumlar yaşadı. Eşine de saygılarımı sunuyorum. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Çok fazla filmde çalıştık, Adile Naşit ile eş şeklinde oldular pek çok filmde. Zarif, kibar, güleryüzlü. O derece doğal bir sanatçı. Özellikle şunu belirtiyorum, hislerini doğal bir şekilde aktarmayı başarmış nadir sanatçılardan birini kaybetmiş olduk. Zaman gelince kayboluyoruz, başka bir aleme geçiyoruz. Çaresi yok, ama anılardır mühim olan. O anılarda da Münir Özkul'un yeri başka gelir."

HÜLYA KOÇYİĞİT: ACISI YÜREĞİMİ YAKTI

Hülya Koçyiğit de Özkul'la ilgili şunları söyledi:

"Ona çok büyük özenle bakan eşine ve kızına tüm kalbimle başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir değeri kaybettik. Gerçi uzun zamandır hastaydı. Kimseyle görüşmek istemiyordu Ama şu anda yüreğimi yaktı acısı. Çok uzun yıllar, birçok filmde birlikteydik. Yeri doldurulamayacak, çok özel, çok büyük bir sanatçı. Hakikaten o kadar güzel anlar bıraktı ki ardında, hep bizimle yaşayacak."

Türk sinemasının dev ismi Münir Özkul hayatını yitirdi…

Büyük ustanın, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynadığı yıllarda Osman Darcan tarafından çekilen bu fotoğrafını ilk kez yayınlıyoruz. pic.twitter.com/YNXhELjAVr — Depo Photos (@Depophotos) January 5, 2018

ÇAVUŞOĞLU: FİLMLERİYLE GÖNLÜMÜZE TAHT KURDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Özkul'un vefatı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

"Filmleriyle milletimizin kalbinde taht kuran, Türk sinemasının gülen yüzü, duayeni Münir Özkul’un hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Filmleriyle milletimizin kalbinde taht kuran, Türk sinemasının gülen yüzü, duayeni Münir Özkul’un hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/9UsvjDHhd9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 5, 2018

GÜNER ÖZKUL: ASILSIZ HABERLERLE KENDİMİZİ BUGÜNE HAZIRLAMIŞ OLDUK

Özkul'un kızı Güner Özkul da babasının hayatını kaybettiği evin önünde sosyal medyaya sitemine dile getirdi ve şunları söyledi:

"Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Pazar günü ya da pazartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek."

Kalplerimize kazınan rollerin usta oyuncusu Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/OyW6AOUbDy — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) 5 Ocak 2018

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

15 ağustos 1925 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğan Münir Özkul küçük yaşlarda tiyatroya merak sardı. Özkul, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Eğitiminin tamamlayan Özkul, Bakırköy'de bulunan Halkevi'nde oyunculuğa adım attı. İlk amatör sahne deneyimlerini burada gerçekleştiren Özkul, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir süre oynadıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçti.

Ses Tiyatrosu'nda sergilenen oyunlarda rol almaya başladı. Ardından özel bir tiyatro olan Küçük Sahne'ye geçti. Burası Özkul'un yükselişinde bir dönüm noktası oldu.

Yeteneği Muhsin Ertuğrul'un gözünden kaçmayan Özkul, Küçük Sahne'de birçok başarılı oyunlarda da yer aldı.

Tiyatro sahnelerinden tesadüfen film setlerine geçişi 40'lı yılların sonuna denk düşen Özkul, askerliğini yaptığı dönemde, 'Vatan ve Namık Kemal' adlı filmde yönetmen asistanlığı yapan arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için Yeşilçam'a gittiği birgün ilk defa bir filmde figüran olarak rol aldı.

Üniformalı bir figüran arayışı içinde olan arkadaşının ricasını kırmayarak, biraz da komik bir anı olsun diye kamera karşısına geçti ve rol aldığı 400'ün üzerinde filmle, Türk sinemasına damgasını vuran önemli karakter oyuncuları arasına girmesini sağlayacak sinema serüveni böylece başlamış oldu.

Münir Özkul yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 220 filmde rol aldı.

ÖDÜLLERİ

1967-İlhan İskender Armağanı

1972-9. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Karakter Oyuncu Ödülü

1991-Dümbüllü Ödülü

1997-Altın Kelebek Ödülleri Onur Ödülü

1999-Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"

2004-37. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü

2006-Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü

2014-18. Afife Tiyatro Ödülleri, Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü

2015-T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü