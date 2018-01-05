MEB: İmam hatip kontenjanının yüzde 69'u boş

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP'li Ceyhun İrgil'in soru önergesini yanıtlayan MEB, 2017 TEOG kapsamında okul türlerine göre yerleştirilen öğrenci sayılarını açıkladı.

MEB'in yanıtta verdiği rakamlara göre, daha öncesinde açıklanmış olan Fen Lisesi kontenjanında hiç boş yer kalmazken, Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 1.7, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 45, Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanında ise yüzde 69'u boş kaldı.

HANGİ OKULA KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

Birgün'ün aktardığı habere göre, MEB'in yanıtında Fen Lisesi'ne 33 bin 810 (kontenjanı 33 bin 810), Anadolu Lisesi'ne 341 bin 771 (kontenjanı 347 bin 500), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 367 bin 259 (666 bin 259), Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ise 60 bin 908 (kontenjanı 194 bin 674) öğrenci yerleşti.

MEB'in yanıtında TEOG'da toplamda 1 milyon 125 bin 60 öğrencinin 84 bin 326'sının Açıköğretim kurumlarına yerleştiği ifade edilirken, diğer programlara yerleşen öğrenci sayıları ise şöyle sıralandı: