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    İmam hatip lisesi

    MEB: İmam hatip kontenjanının yüzde 69'u boş

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanının yüzde 69'unun boş kaldığını belirtti.

    İmam hatip
    © AA/ Arşiv
    'İmam hatip okullarının sayısı arttı, öğrenci sayısı düştü'
    TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP'li Ceyhun İrgil'in soru önergesini yanıtlayan MEB, 2017 TEOG kapsamında okul türlerine göre yerleştirilen öğrenci sayılarını açıkladı.

    MEB'in yanıtta verdiği rakamlara göre, daha öncesinde açıklanmış olan Fen Lisesi kontenjanında hiç boş yer kalmazken, Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 1.7, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 45, Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanında ise yüzde 69'u boş kaldı.

    HANGİ OKULA KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı
    © AA/
    'MEB'den imam hatip liselerine sınavsız geçiş imkanı'
    Birgün'ün aktardığı habere göre, MEB'in yanıtında Fen Lisesi'ne 33 bin 810 (kontenjanı 33 bin 810), Anadolu Lisesi'ne 341 bin 771 (kontenjanı 347 bin 500), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 367 bin 259 (666 bin 259), Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ise 60 bin 908 (kontenjanı 194 bin 674) öğrenci yerleşti.

    MEB'in yanıtında TEOG'da toplamda 1 milyon 125 bin 60 öğrencinin 84 bin 326'sının Açıköğretim kurumlarına yerleştiği ifade edilirken, diğer programlara yerleşen öğrenci sayıları ise şöyle sıralandı:

    • Çok Programlı Anadolu Lisesi: 39.981
    • Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi: 1.505
    • İmam Hatip Lisesi: 98.629
    • Mesleki Eğitim Merkezi: 17.525
    • Sosyal Bilimler Lisesi: 9.083
    • Endüstri Meslek Lisesi: 102
    • Yabancı uyruklular için Anadolu İmam Hatip Lisesi: 854
    • Çok Programlı Lise: 37
    • Özel Okullara yapılan kayıt: 69.270

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    Etiketler:
    Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam hatip, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), CHP, Ceyhun İrgil, Türkiye
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