MEB: İmam hatip kontenjanının yüzde 69'u boş

MEB'in yanıtta verdiği rakamlara göre, daha öncesinde açıklanmış olan Fen Lisesi kontenjanında hiç boş yer kalmazken, Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 1.7, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında yüzde 45, Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanında ise yüzde 69'u boş kaldı.
HANGİ OKULA KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?
MEB'in yanıtında TEOG'da toplamda 1 milyon 125 bin 60 öğrencinin 84 bin 326'sının Açıköğretim kurumlarına yerleştiği ifade edilirken, diğer programlara yerleşen öğrenci sayıları ise şöyle sıralandı:
- Çok Programlı Anadolu Lisesi: 39.981
- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi: 1.505
- İmam Hatip Lisesi: 98.629
- Mesleki Eğitim Merkezi: 17.525
- Sosyal Bilimler Lisesi: 9.083
- Endüstri Meslek Lisesi: 102
- Yabancı uyruklular için Anadolu İmam Hatip Lisesi: 854
- Çok Programlı Lise: 37
- Özel Okullara yapılan kayıt: 69.270
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