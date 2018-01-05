Polislere 'ayak kırma' talimatı veren Soylu: Üzerime geliyorlar

Polislere 'ayaklarını kırın, suçu bana atın' talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'üzerine gelindiğini' söyledi ve "Benim polisim benim ne demek istediğimi anladı" dedi.

Soylu'nun uyuşturucu satıcıları için polislere "Ayaklarını kırın, suçu bana atın, yatarız, çıkarız" sözleri tartışılmaya devam ediliyor.

Konu hakkında "2 yıldır söylüyorum, hiçbir polis yapmadı" diyen Soylu'dan yeni bir açıklama geldi.

'KİM NE SÖYLERSE SÖYLESİN…'

İzmir’de düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı bir anne gözü mor şekilde yanımıza gelip, ’Siz güçlü insanlarsınız ne olur bize yardım edin’ diyor. Kim ne söylerse söylesin, benim polisim benim ne demek istediğimi anladı. Benim jandarmam ne demek istediğimi anladı."

Soylu hakkında en son olarak İstanbul Barosu suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda Soylu'nun 'suç işlemeye alenen tahrik ettiği', 'işkenceye azmetttirdiği', 'anayasayı ihlal' ettiği belirtilerek dava açılması talep edilmişti.