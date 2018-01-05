17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AK Partili başkan vekili istifa etti

AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımların basında yer almasının ardından istifa etti.

Bolu AK Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı ''Ve perde açıldı, oyun başladı'' paylaşımları tepkilere neden oldu.

AK Parti Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci’nin, 17 Aralık 2013'te yaptığı ’Ve perde açıldı, oyun başladı’ paylaşımı ortaya çıktı pic.twitter.com/MXAWxRalIZ — metinyoksu (@metinyoksu) 5 Ocak 2018

​İstifa eden Demirci, "Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum" dedi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın, 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal edilirken, mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay ise kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etmişti.