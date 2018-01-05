Bakan Eroğlu: Adam tuvalet izni almış, otel yapmış

Uludağ'da düzenlenen çalıştayda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Buraya kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Adam tuvalet izni almış, otel yapmış. Gereğini yaptık" dedi. Bursa'nın kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen Eroğlu, "Bursa'ya vefa borcumu ödemem gerekiyor" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde Uludağ'daki düzenlenen "Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı" başladı. Çalıştaya; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş ve davetliler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu. Uludağ'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız. Uludağ'ı birlikte yöneteceğiz. Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN İSTİFADESİNE SUNALIM'

Eroğlu, "Bizim DSİ vardı; 'Eğitim yapıyoruz' dediler, 'Eğitimi başka bir yerde yapın' dedik, orayı yıktık. Kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Adam tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların da gereğini yaptık. Bugun, 12 tesisin temelini atacağız. Sarıalan'da derme çatma binalar vardı. Bundan sonra çöp kutusu dahi estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına orman köşklerini yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak. Eksikler varsa beni tenkit etmekle başlayın. Önümüzdeki yıl ocak ayında dünyada tanınmış liderleri çağırarak bir zirve yapalım dediler. Uludağ zirvesi olsun. İsmi için de bir şeyler düşündük. Arkadaşlara bununla ilgili talimat verdik. Finansman konusu önemli. Bu konuda çok önemli atılım yaptık. Buradaki otellerin yenilenmesi için bir çalışma yapılacak. Tanıtım eksikliği de var. Bir grup da tanıtıma önem verecek. Bir logoyla 'Uludağ bu' diyeceğiz. Bursa'ya çok önem veriyoruz" diye konuştu.

'BURSA BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ, VEFA BORCUMU ÖDEMEM GEREKİYOR'

Uludağ'da turizmin gelişmesinin Türk turizmini de geliştireceğini ifade eden Eroğlu, "Uludağ tek bir özelliği ele alınacak bir dağ değil. Doğal güzelliği, turizmi, tabiat sporları var. Ama Uludağ, kış turizmiyle anılır olmuş. Kendisini 4 ay ile sınırlandırmış. Aslında yazın burası cıvıl cıvıl, ayak basacak yer yok. Tüm Bursalıların zevk içerisinde bulunduğu bir yer. Burayı, tüm Türkiye'nin ve dünyanın istifadesine sunalım. Türkiye kazansın, markası artsın. Burası, önümüzdeki süreçte kongre merkezi olma bakımından bize ivme katacak. İnşallah Uludağ'ı kongre merkezi yapacağız" dedi.

Eroğlu, "Bursa bana çok şey öğretti. Bursa'ya vefa borcumu ödemem gerekiyor. Tamamıyla ödemiş değilim ama yapacağız. Daha önceki toplantıda böyle bir çalıştay için teklif gelmişti. Sizlerin tavsiyeleri bizim için önemlidir. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Uludağ'ın ayrı bir önemi var" ifadesini kullandı.