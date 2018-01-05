İlaç fiyatları katlanacak

Türk Eczacıları Birliği, TİTCK’in katılımcı olmayan şekilde 241 ilacı reçetesiz satış kapsamına almaya hazırlandığını açıkladı. Birlik, bu durumun halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek, reçeteliyken 2 lira olan bir ilacın reçetesiz 16 liraya kadar çıktığını söyledi.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti ve eczacı odalarının katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun halk sağlığı riski oluşturma potansiyeli bulunan 241 ilacın reçetesiz ilaç olarak satışına izin vermeye hazırlandığını ve bu uygulamaya karşı olduklarını açıkladı.
TEB Başkanı Erdoğan Çolak toplantının ardından yaptığı açıklamada, 62 etken maddede 241 ilacın reçetesiz satışına imkan vermeye yönelik bir çalışmanın bilindiğini ancak listenin oluşturulmasında TEB ve Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere sağlık bileşenlerinin görüşünün alınmadığını açıkladı. Çolak, 14 Aralık günü ilan edilen listenin kendilerine de gönderilerek, 5 Ocak gününe kadar görüş istendiğini belirterek, listeyi incelediklerinde ise ciddi riskler gördüklerini kaydetti.
Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre, reçetesiz ilaç kavramına karşı olduklarını, ilacın doktor ve eczacı kontrolünden çıkmadığı bir model istediklerini belirten Çolak, "Reçetesiz ilaç dediğinizde, sürekli olan şey, önce reçeteli-reçetesiz ilaç ayrımı, sonra reçetesiz ilaç kapsamının genişletilmesi, ardından da reklam, kamu sağlık sigortası ödeme listesinden çıkarılma ve fiyat artışları olmasıdır" dedi.
Türkiye'de sağlık okur-yazarlığı seviyesinin yüzde 30'larda seyrettiğini belirten Çolak, bilinçsiz ilaç kullanımı, doz ayarlaması vb. çok sayıda açıdan hastaların risk altına sokulduğunu vurguladı.
Reçetesiz satılan ilaçların hızla fiyatlarının yükseldiğini belirten Çolak, böylece halkın da gerçek fiyatının üzerinde ilaca erişebildiğini belirtti. Çolak, "Serum fizyolojik, bir tür tuzlu su.. Reçeteliyken 2 TL'ydi, reçetesiz aynı ilaç 16 TL'ye satılıyor.. Bağırsak düzenleyici bir ilaç geri ödeme listesindeyken 7 TL iken geri ödeme listesinden çıkarılmasıyla 26 TL'ye çıkmış; local anestezik bir krem/merhem 20 TL iken ödeme listesinden çıkarılmasıyla 115 TL'ye yükselmiş, pişik önleyici krem/merhem geri ödemede iken 3,5 TL iken geri ödemeden çıkarıldığında 16 TL olmuş, vitamin takviyesi olarak bir ürün geri ödeme kapsamındayken 6 TL, geri ödemeden çıkarıldıktan sonra şimdi ise 39 TL. Bu fiyatları halkın üstüne yükleniyor" diye konuştu.
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