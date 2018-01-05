Gazeteci Yücel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt: O da alışır

Türkiye'de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafaet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun Yücel hakkındaki suçlamaların 'çok ciddi' ve durumunun 'çok karmaşık' olduğuna yönelik sözlerini ise sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hâlâ gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının 'meseleyi bilmediklerini' belirtti.
Yücel, "En azından hükümetin her şeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu" dedi.
'TEK TİP KIYAFETİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİM'
Yücel, Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik, "2015 yılından bu yana Türkiye'de gazeteci olarak akreditasyonu olmadığı, bu nedenle de gazetecilik nedeniyle tutuklanmadığı" yönündeki ifadelerini de değerlendirdi.
Çavuşoğlu'nu son kez 2016 Kasım ayında o dönemki Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında gördüğünü belirten Yücel, "Bakanlık yapabilir ruhsatını boynuna takmıştı. Yabancı gazeteciler, 'yahu bu tuhaf tuhaf konuşan adam kim?' sormasınlar diye" ifadelerini kullandı.
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