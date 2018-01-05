Gazeteci Ayşenur Arslan'a Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in aktardığına göre, Arslan 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirdi.
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Konya'da yaşayan bir kişinin Arslan'ın sözlerini ihbar etmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
Mahkemenin 28 Kasım 2017'de Arslan'a 1 yıl 2 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.
Davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'mağdur' sıfatıyla yer alıyordu.
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