Erdoğan ile Macron'un basın toplantısında yüksek gerilim

Fransız mevkidaşı Macron ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB sürecine yönelik mesaj verdi. Erdoğan, "Ne olur bizi alıverin diyecek halimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile ortak açıklama yaptı. Açıklama öncesinde iki ülke arasında füze savunma anlaşması imzalandı.

Macron'un açıklamalarından satır başları şöyle:

© AA/ Arşiv Türkiye, Fransa ve İtalya uzun menzilli hava savunma sözleşmesi imzaladı

Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

© Sputnik/ Hikmet Durgun Fransa: Koalisyon, IŞİD militanlarının kaçışını sağlayan Rakka anlaşmasına karşıydı

Türkiye'ye 5700 ton parça et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat.

ERDOĞAN: TÜRKİYE, AB SÜRECİNDE 54 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN ÜLKE

Erdoğan'ın ifadeleri ise şöyle:

© AP Photo/ Ronald Zak Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok



Hedef 20 milyar euro gibi bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu Fransa ve Türkiye el ele verdiğinde yapılamayacak bir hedef değildir. Özellikle THY ve Airbus arasındaki anlaşma büyük önem arz ediyor.

Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek.

'AB SÖZÜNÜ TUTMADI'

'BAZI DOSTLARIMIZ YPG'Yİ YANLARINA ALMAK SURETİYLE IŞİD'E KARŞI MÜCADELE ETTİĞİNİ SANIYOR'

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan, Fransız basınına konuştu: ABD bayrağı, teröristlerin bayrağının yanında sallanıyor



İki devletli Filistin meselesini bugün görüştük. Körfezdeki olayları görüyorsunuz. Dostum Macron ile sürekli bu konuyu aramızda görüştük. Kudüs konusunda da önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda Fransa ile yakın temas halinde olacağız.

'FETÖ VE PKK FRANSA'DA KURUMSALLAŞIYOR'

Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır.

'TÜRKİYE'DE DE YARGI BAĞIMSIZ'

Türkiye bir hukuk devletidir. Batı, her zaman bize 'Yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de yargı bağımlı değil ki. Kendi kararını kendisi oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana isimler verdi. Adalet Bakanı'ndan temin ederek göndereceğim.

'GAZETE KÖŞELERİNDEN TERÖR BAHÇELERİNİ SULUYORLAR'

Açıklama sonrası soruları yanıtlayan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik bir soruya, "Beklediğimizi alabilmek için biraz daha zaman gerekecek. Şu anda 16 fasıl açılmış vaziyette ama bunlar kapanmış değil. Bunlar aç-kapa ne zaman yapılır bu soruya çok daha rahat verecğim" yanıtını verdi.

Macron da "AB Türkiye'ye aslında çok iyi davranmadı. Ben ikili ilişkilerimize yoğunlaşıyorum. Açık net konuşulsa zaman kazanılır. Blokaj yaratan konuları açıkça konuşsak, yeni başlıkların açılmasına imkan vermeyecek durumları konuşsak zaman kazanılır. Burada amaç Türk halkının Avrupa'nın içinde kalmasını muhafaza etmek. Avrupa'da bir gelecek istiyoruz Türkiye için. Bu sürecin bir ikiyüzlülüğü oldu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MİT TIRLARINI SORAN FRANSIZ GAZETECİYE: FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN

Fransız gazetecinin 'Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız' sorusu üzerine Erdoğan, "Sorunuzu anlamadım Suriye'ye kim silah gönderdi? FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonları yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı ve onlar şimdi hapiste. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun? Karşınızda kiminle konuştuğunuzu bilin, FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin" ifadelerini kullandı.

Suriye ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Gelecek haftalarda silahlı çatışmalar bittiğinde yeni bir süreç başlayacak. Masanın etrafında oturan herkesin çıkarları Erdoğan'ın çıkarlarıyla aynı değildir. Onlar kendi iktidarlarını güçlerini oturtmak istiyorlar. Suriye halkı yeni kaderini belirleyecektir. Türkiye'deki 3 milyondan fazla Suriyeli Esad rejiminden kaçtı. Suriye halkı kaderini kendi belirlemeli" dedi.

'NATO'DA DOSTUMUZ OLAN ABD'NİN YPG'YE TIRLARLA SİLAH VERMESİ ÜZÜNTÜ KAYNAĞIMIZ'

'SURİYE'DE BİZİM ÇÖZÜMÜMÜZ ESED'SİZDİR VE DEMOKRATİK SEÇİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR'

Bizim hedefimiz Esed'li bir çözüm değildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkının kendi demokratik iradesiyle bir seçimi gerçekleştirmektir. Bizim buna yardımcı olmamız lazım



'BURADA OSMAN KAVALA'NIN AVUKATLARI VAR, BELLİ'