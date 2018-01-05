Kayıt
20:39 05 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Erdoğan Macron Paris

    Erdoğan ile Macron'un basın toplantısında yüksek gerilim

    © AFP 2017/ LUDOVIC MARIN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1410

    Fransız mevkidaşı Macron ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB sürecine yönelik mesaj verdi. Erdoğan, "Ne olur bizi alıverin diyecek halimiz yok" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile ortak açıklama yaptı. Açıklama öncesinde iki ülke arasında füze savunma anlaşması imzalandı.

    Macron'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Hava savunma füze sistemi
      © AA/ Arşiv
      Türkiye, Fransa ve İtalya uzun menzilli hava savunma sözleşmesi imzaladı
      Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyim. Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Bunu kuvvetlendirilmiş ortalıklar çerçevesinde yapacağız. Füze savunma anlaşması imzaladık. Uçak anlaşması konusunda imzaladığımız anlaşma da önemli bir açıklama. Sinop Nükleer Santrali konusunda da görüştük. Ortadoğu'yu konuştuk. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı.
    • Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.
    • YPG, DSG, Rakka
      © Sputnik/ Hikmet Durgun
      Fransa: Koalisyon, IŞİD militanlarının kaçışını sağlayan Rakka anlaşmasına karşıydı
      IŞİD sonrası Suriye'de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz. Türkiye-AB ilişkilerine de değindik. Türkiye Avrupa Konseyi kapsamında kalmalı. Türkiye-AB diyaloğu daha sakin olarak devam etmeli. Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü çok önemlidir. Kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Türkiye'nin içinde olduğu zorlukların bilincindeyim.
    • Türkiye'ye 5700 ton parça et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat.

    ERDOĞAN: TÜRKİYE, AB SÜRECİNDE 54 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN ÜLKE

    Erdoğan'ın ifadeleri ise şöyle:

    • Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz
      © AP Photo/ Ronald Zak
      Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok
      Türkiye AB süreci içinde ne yazık ki 54 yıldır bu kapıda bekletilen ülke. Fransa AB'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi başka bir ülke AB içinde yok. AB bize gerekçe de sunamıyor. İlk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, fasılların sayısı 35'e çıktı. Daha sonra farklı yaklaşımla faslın kapatılması noktasına gelince olmadı. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Bizi belki de bir karara doğru sürükleyecektir. Ne olur artık bizi de alıverin diyecek halimiz yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum. Türkiye gibi bir başka ülke AB içinde yok. AB bize gerekçe de sunamıyor.
    • Hedef 20 milyar euro gibi bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu Fransa ve Türkiye el ele verdiğinde yapılamayacak bir hedef değildir. Özellikle THY ve Airbus arasındaki anlaşma büyük önem arz ediyor.
    • Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek.

    'AB SÖZÜNÜ TUTMADI'

    • AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
      © REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
      ​AB: Türkiye’ye 3 milyar euro'luk sığınmacı desteğinin tamamı sözleşmeye bağlandı
      Türkiye teröre çok ciddi bedeller ödedi. Fransa'nın da ödediği bedelleri biliyoruz. AB'nin Suriyeli sığınmacılarla ilgili verdiği söz yerine getirilmedi. Mültecilerin tüm bakımı bize ait, 30 milyar dolar harcama yaptık. Şu ana kadar 910 milyon avro verdiler. Bunlara rağmen geri adım atmayacağız, mültecilere desteği sürdüreceğiz. Bunu insani vicdani mesele olarak görüyoruz. Ülkemizde ve sınırımızda IŞİD'e karşı verilen mücadelemiz var. Aynı şekilde YPG'ye karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekiyor. İsrail-Filistin ilişkilerini de görüştük. Güçlü olmak haklılık sebebi değildir. Kudüs, Filistin konusunda atılabilecek adımlarda Fransa ile yakın istişare içinde olacağız. Diyaloğumuz Suriye konusunda da kararlı şekilde devam edecek.

    'BAZI DOSTLARIMIZ YPG'Yİ YANLARINA ALMAK SURETİYLE IŞİD'E KARŞI MÜCADELE ETTİĞİNİ SANIYOR'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Erdoğan, Fransız basınına konuştu: ABD bayrağı, teröristlerin bayrağının yanında sallanıyor
      Her an DEAŞ'la mücadelemiz süreceği gibi şimdi dostlarımıza sesleniyorum, aynı şekilde PYD/YPG, PKK'nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir. Maalesef bazı dostlarımız bu konuda bakıyorsunuz halen YPG'yi, PYD'yi yanlarına almak suretiyle DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki DEAŞ'a karşı yeni yeni planlamalar yapılıyor ve onlara daha farklı yaşam zeminleri hazırlanıyor. Bu konuda da bence uyanık olmak, istihbarat örgütlerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, bilgi akışını daha ileri seviyelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum.
    • İki devletli Filistin meselesini bugün görüştük. Körfezdeki olayları görüyorsunuz. Dostum Macron ile sürekli bu konuyu aramızda görüştük. Kudüs konusunda da önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda Fransa ile yakın temas halinde olacağız.

    'FETÖ VE PKK FRANSA'DA KURUMSALLAŞIYOR'

    • Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır.

    'TÜRKİYE'DE DE YARGI BAĞIMSIZ'

    • Türkiye bir hukuk devletidir. Batı, her zaman bize 'Yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de yargı bağımlı değil ki. Kendi kararını kendisi oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bana isimler verdi. Adalet Bakanı'ndan temin ederek göndereceğim.

    'GAZETE KÖŞELERİNDEN TERÖR BAHÇELERİNİ SULUYORLAR'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antalya, Amasya, Ankara, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Sakarya ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarlarla bir araya geldi.
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan: Yok neymiş, basın hürriyetiymiş
      Sayın Cumhurbaşkanı (Macron) bana bazı isimler verdi. Ben Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine göndereceğim fakat şunu bilmelerini isterim. Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 'düşünce adamıdır' diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar, oranın bahçıvanı, fikir babaları, düşünce babaları olarak işte onları yetiştirirler ve bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar. Biz bunun bedelini 35 bini aşkın şehit vererek ödedik. Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez.

    Açıklama sonrası soruları yanıtlayan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik bir soruya, "Beklediğimizi alabilmek için biraz daha zaman gerekecek. Şu anda 16 fasıl açılmış vaziyette ama bunlar kapanmış değil. Bunlar aç-kapa ne zaman yapılır bu soruya çok daha rahat verecğim" yanıtını verdi.

    Macron da "AB Türkiye'ye aslında çok iyi davranmadı. Ben ikili ilişkilerimize yoğunlaşıyorum. Açık net konuşulsa zaman kazanılır. Blokaj yaratan konuları açıkça konuşsak, yeni başlıkların açılmasına imkan vermeyecek durumları konuşsak zaman kazanılır. Burada amaç Türk halkının Avrupa'nın içinde kalmasını muhafaza etmek. Avrupa'da bir gelecek istiyoruz Türkiye için. Bu sürecin bir ikiyüzlülüğü oldu" ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN'DAN MİT TIRLARINI SORAN FRANSIZ GAZETECİYE: FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN

    MİT
    © AA/
    MİT'e ait tırları durduran firari savcı tutuklandı
    Fransız gazetecinin 'Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız' sorusu üzerine Erdoğan, "Sorunuzu anlamadım Suriye'ye kim silah gönderdi? FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonları yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı ve onlar şimdi hapiste. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun? Karşınızda kiminle konuştuğunuzu bilin, FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin" ifadelerini kullandı.

    Suriye ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, "Gelecek haftalarda silahlı çatışmalar bittiğinde yeni bir süreç başlayacak. Masanın etrafında oturan herkesin çıkarları Erdoğan'ın çıkarlarıyla aynı değildir. Onlar kendi iktidarlarını güçlerini oturtmak istiyorlar. Suriye halkı yeni kaderini belirleyecektir. Türkiye'deki 3 milyondan fazla Suriyeli Esad rejiminden kaçtı. Suriye halkı kaderini kendi belirlemeli" dedi.

    'NATO'DA DOSTUMUZ OLAN ABD'NİN YPG'YE TIRLARLA SİLAH VERMESİ ÜZÜNTÜ KAYNAĞIMIZ'

    • ABD Başkanı Donald Trump
      © AFP 2017/ SAUL LOEB
      'Artık YPG'ye silah yok' diyen Trump, Suriye'ye gönderilecek ağır silah listesini onayladı
      Astana sürecinin 8. bölümünü yaptık. Süreç devam ediyor. Bu sadece Rusya İran ve Türkiye'nin katıldığı bir süreç değil. Bunun devamında Soçi çalışmaları da başlatıldı. Bunlar Cenevre'ye alternatif değil Cenevre'yi tamamlayıcıdır. Suriye'de Rusya'nın ciddi bir etkinliği var. Türkiye 911 km sınırıyla Suriye'de öneme sahip. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Gereği neyse yaparız geri adım atmamız mümkün değil. Bütün mesele YPG/PYD kuzeyden akdeniz'e girmenin yollarını arıyorlar. Buna müsaade yok. NATO'da dostumuz olan ABD'nin bunlara tırlarla silahları vermesi bizim üzüntü kaynağımızdır. Müttefiksek gereğini yapmamız lazım.

    'SURİYE'DE BİZİM ÇÖZÜMÜMÜZ ESED'SİZDİR VE DEMOKRATİK SEÇİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR'

    • Bizim hedefimiz Esed'li bir çözüm değildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkının kendi demokratik iradesiyle bir seçimi gerçekleştirmektir. Bizim buna yardımcı olmamız lazım

    'BURADA OSMAN KAVALA'NIN AVUKATLARI VAR, BELLİ'

    • Evet, burada Osman Kavala'nın avukatları var, iyi. Burada bu avukatlar da çalışıyorlar. Türkiye'de İstanbul'daki gezi olaylarının geri planındaki aktörleri olduğunu hanımefendiye hatırlatayım, üzerinde çalışma yapsın.
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah
    Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam