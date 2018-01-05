Çakıcı'nın yeğeninin yaralandığı saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda Alaattin Çakıcı'nın yeğenini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadıköy'de bir kafeteryada düzenlenen silahlı saldırıda bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Suadiye'deki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı'nın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüpheliler A.H.B, O.O. ve F.Ç'yi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin üzerlerine atılı 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

Suadiye'de 29 Aralık 2017'de kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırgan ve yanındaki kişi, otomobille kaçmış, ağır yaralanan Çakıcı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adem Çakıcı'nın cezaevinde bulunan suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu belirtilmişti.