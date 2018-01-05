THY, Airbus'la 25 uçak için sözleşme imzaladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, "Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus'ın en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik" değerlendirmesini yaptı.
Aycı, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağlarını daha da geliştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.
YAKIT KULLANIMINDA VE EMİSYONDA YÜZDE 25 TASARRUF
A350 XWB, en son aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar artı yeni yakıt tasarrufu sunan Rolls-Royce motorlara sahip. Son teknolojilerle birlikte, yakıt kullanımında ve emisyonda yüzde 25 tasarrufun yanı sıra önemli oranda düşük bakım maliyetleri ile operasyonel verimlilik sunuyor.
A350 XWB, Airspace kabini ile kabin genişliğinin yanı sıra sessizlik, tasarım ve kabin içi hizmetlere getirdiği yeni standartlarla son derece konforlu bir uçuş deneyimi sağlıyor.
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