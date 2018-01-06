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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Beşiktaş Belediyesi hakkında 13 iddia

    © AA/ Onur Çoban
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil hakkındaki teftiş dosyasında Sipahi’nin Beşiktaş Belediyesi'ni yöneten kişi olduğu ileri sürüldü.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
    © Fotoğraf: DHA
    Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
    Teftiş dosyasında Ortaköy'de park alanına tesis yapan bir firma sahibinin, Sipahi ve Hazinedar'a Bodrum'da yaptığı villalardan verdiği iddia edildi. Nispetiye mahallesindeki bir kafenin ruhsatını almak ve tadilat için yapılan başvuruda da Hüseyin Avni Sipahi'nin para istediği, paranın verilmemesi üzerine, "En ufak bir tadilata başlanırsa orayı başına yıkarım" dediği belirtildi.

    Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, belediyenin Sipahi tarafından yönetildiği ve işlemlerin onun onayından geçtiği belirtilen, ön incelemenin sürdüğü kaydedilen teftiş dosyasındaki iddialar şöyle:

    İPEK MEDYA'YA DESTEK MESAJLARI

    Murat Hazinedar
    © AA/ Orhan Akkanat
    Görevden uzaklaştırılan Hazinedar: Sülalemde herhangi bir cemaate üye kimseyi bulamazlar
    1- İmar ve ruhsat işlemlerinde talep sahipleri, yetkisi olmadığı halde meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi'ye yönlendirildi. O da Beltaş Vakfı'na para yatırılması karşılığında işi halletti. Belediyeyi yöneten Sipahi rantı Hazinedar'la paylaştı. Kayıt dışı paralar da Meclis Üyesi Çetin Kırışgil tarafından Hazinedar'a götürüldü.

    Hazinedar 2014'ün sonlarında İpek Grubu'ndan satın alma yapılmasını istedi. Belediye Başkanı'nın yönlendirmesiyle Bank Asya yetkilileri belediyeye gidip, belediye parasının bir kısmının bankalarına yatırılmasını istedi. İpek Medya'ya el konulduğunda Hazinedar, destek mesajları yayınladı. Belediye dışında Beltaş Vakfı ve şirketi kazanç kapısı olarak kullanıldı. 15 Temmuz'dan sonra polislikten atılan birkaç kişi güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldı. Hazinedar, bir arkadaşına paravan şirket kurdurdu ve bu şirket adına gayrimenkuller alındı. Boğaz kıyısındaki Kuruçeşme'de EPOPE ve FAHHAM adlı içkili eğlence yerlerine usulsüz ruhsat verildi.

    'SİPAHİ PARA İSTEDİ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Berk Özcan
    Erdoğan'dan Hazinedar yorumu: Demek ki su kaçağı var
    2- Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde bulunan ve kafe, restoran olarak işletilmek üzere kiralanan bir yerle ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak ve tadilat için yapılan başvuru sonrası Hüseyin Avni Sipahi para istedi. Paranın verilmemesi üzerine Sipahi, "En ufak bir tadilata başlanırsa orayı başına yıkarım" dedi. Daha sonra işyeriyle ilgili kasıtlı olarak yapı tadil tutanağı tanzim edildi ve işyerinde yıkım yapıldı.

    FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
    © Fotoğraf: DHA
    Hazinedar'dan Saymaz'a tepki: CHP'nin yok dediği rapor var diyorsanız paylaşın
    3- Hazinedar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.

    4- Hazinedar 'ın Itri Sokak'ta edindiği 2 arsa üzerinde yapılan inşaatta yetki ve nüfuz kötüye kullanılarak perde duvar yapıldı. Yaya kaldırımı ve yolun kullanımı engellendi.

    'HAZİNEDAR'IN MAL VARLIĞI ÇELİŞKİLİ'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Onur Çoban
    Kılıçdaroğlu: 14 belediye başkanımızı alsan da İstanbul'u alacağız
    5- Belediye Başkanı Hazinedar'ın 30 Nisan 2014 tarihli mal beyanında bildirdiği şirket hisselerinin beyan değeri ve piyasa değeri arasında çelişki tespit edildi. Müfettiş sorularına cevap vermedi ve konuya ilişkin açıklama yapmadı. Hazinedar'ın belediye başkanı olduktan sonra mal varlığında artış olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

    6- Belediye araç kiralama ihalesinde rekabet engellendi ve eşitlik ilkesi ihlal edildi, birim müdürlerine makam aracı kiralandı ve söz konusu ihale ön mali kontrole tabi tutulmadı.

    7- Beşiktaş Ortaköy'de Gülman İnşaat Firması tarafından inşa edilen Ortaköy Nest Konakları Sitesi'nde, imar planında park alanı olarak görülen alana yüzme havuzu, tenis kortu gibi tesisler inşa edildi. Belediye duruma göz yumdu ve karşılığında da Hazinedar ve Sipahi, Gülman İnşaat firmasının sahibi olduğu Bodrum Doğalkaya Evleri'nden villa aldı.

    KAMU ARAZİSİNE KAÇAK İNŞAAT

    Binali Yıldırım
    © AA/
    Yıldırım'dan Hazinedar açıklaması: İlk değil, icap ederse yine yapılır
    8- Levazım Mahallesi'ndeki kamu arazisine, Özel Neşe Erberk Eğitim Kurumları kaçak olarak inşa edildi. Kaçak binanın bitişiğine 2015'te inşa edilen eklenti hakkında yıkım işlemi yapılmadı. Binanın özel okul olarak eğitim öğretim faaliyeti yapılmasına müsaade edildi ve okul sahiplerine menfaat temin edildi.

    9- Etiler'de bir AVM'de ortak alan olarak düzenlenen zemin teraslarının bulunduğu alanda ruhsata ve mimari projeye aykırı olarak ön bahçe içinde işyerleri oluşturuldu. İşyeri sahiplerine haksız kazanç sağlandı.

    10- Konaklar Mahallesi'ndeki 870 metrekarelik yeşil alanın bir site tarafından yıllık 5 bin TL tutarında işgaliye bedeli karşılığı otopark olarak kullanılmasına göz yumuldu.

    'BAĞIŞ YAPILMAYINCA RUHSAT VERİLMEDİ'

    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf: CHP
    CHP'li Tezcan: Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hükümet kumpasıdır
    11- Bebek'te mülkiyeti Altın Kadife Tekstil San. Tic. AŞ'ye ait boş arsaya Beltaş tarafından kaçak prefabrik yapı inşa edildi.

    12- Abbasağa Mahallesi'ndeki bir inşaat için Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat talebinde bulunuldu. Proje ve belgeler tamamlandı ama bağış yapılmadığı için ruhsat verilmedi.

    13- Bazı kiralama ihalelerinde; billboard, pano, megalight pano, raket pano konulması ve işletilmesi işleri ile ilgili 3 ayrı ihalede; Alkım Basım Yayın A.Ş.'nin açma ve çalışma ruhsat dosyasında, "pazarlık usulüyle" yapılan bazı ihalelerde mevzuata aykırı hareket edildi.

    Etiketler:
    Beşiktaş Belediyesi, FETÖ, İçişleri Bakanlığı, Çetin Kırışgil, Hüseyin Avni Sipahi, Murat Hazinedar, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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