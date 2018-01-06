Beşiktaş Belediyesi hakkında 13 iddia

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, belediyenin Sipahi tarafından yönetildiği ve işlemlerin onun onayından geçtiği belirtilen, ön incelemenin sürdüğü kaydedilen teftiş dosyasındaki iddialar şöyle:
İPEK MEDYA'YA DESTEK MESAJLARI
Hazinedar 2014'ün sonlarında İpek Grubu'ndan satın alma yapılmasını istedi. Belediye Başkanı'nın yönlendirmesiyle Bank Asya yetkilileri belediyeye gidip, belediye parasının bir kısmının bankalarına yatırılmasını istedi. İpek Medya'ya el konulduğunda Hazinedar, destek mesajları yayınladı. Belediye dışında Beltaş Vakfı ve şirketi kazanç kapısı olarak kullanıldı. 15 Temmuz'dan sonra polislikten atılan birkaç kişi güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldı. Hazinedar, bir arkadaşına paravan şirket kurdurdu ve bu şirket adına gayrimenkuller alındı. Boğaz kıyısındaki Kuruçeşme'de EPOPE ve FAHHAM adlı içkili eğlence yerlerine usulsüz ruhsat verildi.
'SİPAHİ PARA İSTEDİ'
FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
4- Hazinedar 'ın Itri Sokak'ta edindiği 2 arsa üzerinde yapılan inşaatta yetki ve nüfuz kötüye kullanılarak perde duvar yapıldı. Yaya kaldırımı ve yolun kullanımı engellendi.
'HAZİNEDAR'IN MAL VARLIĞI ÇELİŞKİLİ'
6- Belediye araç kiralama ihalesinde rekabet engellendi ve eşitlik ilkesi ihlal edildi, birim müdürlerine makam aracı kiralandı ve söz konusu ihale ön mali kontrole tabi tutulmadı.
7- Beşiktaş Ortaköy'de Gülman İnşaat Firması tarafından inşa edilen Ortaköy Nest Konakları Sitesi'nde, imar planında park alanı olarak görülen alana yüzme havuzu, tenis kortu gibi tesisler inşa edildi. Belediye duruma göz yumdu ve karşılığında da Hazinedar ve Sipahi, Gülman İnşaat firmasının sahibi olduğu Bodrum Doğalkaya Evleri'nden villa aldı.
KAMU ARAZİSİNE KAÇAK İNŞAAT
9- Etiler'de bir AVM'de ortak alan olarak düzenlenen zemin teraslarının bulunduğu alanda ruhsata ve mimari projeye aykırı olarak ön bahçe içinde işyerleri oluşturuldu. İşyeri sahiplerine haksız kazanç sağlandı.
10- Konaklar Mahallesi'ndeki 870 metrekarelik yeşil alanın bir site tarafından yıllık 5 bin TL tutarında işgaliye bedeli karşılığı otopark olarak kullanılmasına göz yumuldu.
'BAĞIŞ YAPILMAYINCA RUHSAT VERİLMEDİ'
12- Abbasağa Mahallesi'ndeki bir inşaat için Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat talebinde bulunuldu. Proje ve belgeler tamamlandı ama bağış yapılmadığı için ruhsat verilmedi.
13- Bazı kiralama ihalelerinde; billboard, pano, megalight pano, raket pano konulması ve işletilmesi işleri ile ilgili 3 ayrı ihalede; Alkım Basım Yayın A.Ş.'nin açma ve çalışma ruhsat dosyasında, "pazarlık usulüyle" yapılan bazı ihalelerde mevzuata aykırı hareket edildi.
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