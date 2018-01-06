Bakan Kaya: Zehir evlerimizin içine girmiş durumda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, her türlü bilgi paylaşımının sınır tanımaksızın dolaşıma açık olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, zehir evlerimizin içine girmiş durumda" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nce düzenlenen "Ailelerde Teknoloji Kullanım Kültürü Semineri"nde konuşan Bakan Kaya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanında büyük kolaylıklar sağladığını ve bilgiye erişimin artık parmakların ucunda olduğunu söyledi.

© AA/ Mehmet Ali Özca Erdoğan'dan internet uyarısı: Artık zehir evin içinde

Kaya, Türkiye olarak, son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında önemli bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını, ulaşmak istenilen her türlü bilginin eldeki cep telefonu kadar yakın olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, bizlere inanılmaz imkan ve fırsatlar sunuyor. Diğer taraftan, teknolojinin birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini de doğru analiz etmemiz gerekiyor. İnternet ortamında zararlı içerikler, kötü amaçlı kullanıcılar toplum hayatında olduğu gibi sanal dünyada da çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimizi tehdit ediyor. Çocuklarımızın sanal dünyada tıpkı gerçek dünyadaki gibi korunması için onları internet kullanımı konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek zorundayız.

'ÇOCUKLARIMIZIN RUH SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYORUZ'

Henüz 2 yaşındaki çocuklarımızı susturmak için eline tablet ya da cep telefonunu vererek, onlara iyilik yapmıyoruz. Aksine çocuklarımızın hem fiziki hem de ruh sağlığını büyük bir tehlikeye atıyoruz. Çocuklarımızı teknoloji ile buluşturmadan önce yaşının uygunluğunu gözetmek durumundayız. Çocuklarımız farkında olmadan tek tuşla son derece zararlı içeriklere maruz kalabiliyor. Artık her türlü bilgi paylaşımı, maalesef sınır tanımaksızın dolaşıma açık vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, zehir evlerimizin içine girmiş durumda. Bu nedenle, aileler ve öğretmenler olarak üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün teknoloji, internet bağımlılığı tıpkı uyuşturucu bağımlılığı gibi çocuklarımızı tehdit ediyor."