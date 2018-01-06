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    Kuran - İslam - Müslüman

    4-6 yaş grubu çocuklara 'Kur'an Kursu Eğitim Programı'

    © AFP 2017/ KARIM SAHIB
    Türkiye
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    Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Müftülüğü arasında, 4-6 yaş grubu çocuklara 'Kur'an Kursu Eğitim Programı' adıyla dini eğitim verilmesi için protokol imzaladı. Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, "Derslerin seviyesinin 4 yaşına kadar indirilmesi, çocukların zihinsel gelişimi açısından son derece sakıncalıdır" dedi.

    Kuran - İslam - Müslüman
    © AFP 2017/ KARIM SAHIB
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    Cumhuriyet'ten Selahattin Gökatalay'ın haberine göre, Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, geçtiğimiz aylarda Bolu'da yaşanan girişimin benzerinin Malatya'da yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

    "Malatya'da okullara gönderilen yazıyla 9 Ocak 2018 tarihine kadar kurslara katılacak öğrencilerin listelerini göndermeleri talep edilmiştir. Türkiye'de yasal olarak zorunlu din dersi 4. sınıfta başlıyor olsa da, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin müftülüklerle protokol imzalayarak bu derslerin seviyesini 4 yaşına kadar indirmesi, eğitim bilimi ve çocukların zihinsel gelişimi açısından son derece sakıncalıdır. Protokolle, anaokullarında eğitim gören 4-5 yaş grubu çocuklara haftada 6 saat ‘dini eğitim' verileceği belirtilmektedir. Din eğitimi faaliyetlerinde kullanılacak materyal ve etkinliklerin hazırlanması ve öğretim programlarının uygulanması ve denetiminin Müftülüğe bırakılması dikkat çekicidir."

    'TEK TİP TOPLUM İSTİYORLAR'

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf: Twitter
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    4-6 yaş grubundaki çocuklara zihinsel gelişimleri açısından en hassas olduğu dönemde dini eğitim verilmek istenmesinin Türkiye'de devlet eliyle dinselleştirme politikalarının geldiği noktayı gösterdiğini vurgulayan Kaya, bu durumun çocukların zihinsel, fiziksel ve pedagojik gelişimleri açısından tehlikeli sonuçlar ortaya çıkaracağını, somut ve soyut düşünce evlerini tamamlamamış çocuklarda ciddi davranış bozuklukları ve psikolojik sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

    Kaya, "Her türden dini inancı istismar ederek çocuklarımızı ve toplumu ‘tek din, tek mezhep' anlayışı üzerinden ‘tek tip' hale getirmeye çalışma girişimleri kabul edilemez. Devlet, eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken bunu dini kurallara, söylemlere ya da referanslara göre yapmamalı, özellikle eğitim sistemini dini kurallara göre değil, bilimsel gerçekleri referans alarak ve çocukların üstün yararını gözeterek düzenlemelidir. Bu nedenle fiilen ‘sıbyan mektebi' işlevi gören protokol derhal iptal edilmelidir" dedi.

    Kaya, protokolun iptali için yargıya başvuracaklarını da belirtti.

    Etiketler:
    Kuran kursu, Eğitim-Sen, Malatya
    Topluluk kurallarıTartışma
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