Kılıçdaroğlu: Birinci hedef Ankara Büyükşehir

CHP Ankara İl Başkanlığı 11. Olağan Kongresi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Kılıçdaroğlu gündeme dair eleştirilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
- Bugünlerde hükümet bizi farklı bir mecra içerisine sokmak istiyor. Belediye başkanlarımızı görevden alıyor. Ne olursa olsun kimse bizi Türkiye gündeminden alıkoyamaz.© AA/ Onur Çoban
- Üç çocuklu bir çalışan 1709 lira asgari ücret alıyor, şimdi hükümet yetkililerine sesleniyorum 1709 lirayla buyrun bir ay geçinin bakalım, ev kirası ödeyin, çocuğunuzu okutun bakalım. Ama onlar halktan koptular, saraylarda oturuyorlar.
'ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İ ALMAK SIRADAN BİR BELEDİYE ALMAK DEĞİLDİR'
- Bizim sözümüz söz ağzımızdan çıkmıştır. Ramazan ve Kurban bayramında iki maaş ikramiyeyi emeklimize vereceğiz.© AA/ Salih Baran
- Birinci hedef Ankara Büyükşehir'i alacağız. Ankara Büyükşehir'i almak sıradan bir belediye almak değildir. Kırsal kesimde kimseyi aç, açıkta bırakmamak demektir. Ve Ankara Büyükşehir'i almak demek Ankaralıların ödediği her kuruşun hesabını vermenin onurunu yaşamak demektir.
'11 BİN KİŞİDEN ÖZÜR DİLENMELİ'
'BİZİM KAYIĞIMIZ DEMOKRASİ KAYIĞIDIR'
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