Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar hukuku katletti

Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- ABD'deki dava aracılıyla bize hukuk dersi verenler hukuku katletmiştir. Ülkemize ve komşularımıza yönelik tüm oyunları bozacağız.
- Kılıçdaroğlu sabırsızlanıyor, diyor ki gelin şu yerel seçimleri öne alalım. 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı? 14 ay var, biraz daha oyalan. 14 ay sonra Kılıçdaroğlu'na bir ders verecek misiniz?
'YARGIÇLAR FETO'NUN ESİRİ OLMUŞ'
'YALANDA STANDARDI ÇÖKERTTİ'
- Kemal Bey yine inciler döktürmüş. Başbakan dedi ki, kamyoncular hayatından memnun. Memnunsanız gidin oy verin diyor. Kılıçdaroğlu şunu aklına koy, vatandaşın derdi bizim derdimizdir. Kamyoncuların derdiyle ilgilenmek istiyorsan git onlara de ki, Elmadağ rampaları eskiden nasıldı şimdi nasıl? İstanbul'dan Afyon'a kaç saatte gidiyordunuz şimdi kaç saatte gidiyorsunuz? Kılıçdaroğlu, her gün bir şey yumurtluyor. Artık yalanda da standardı çökertti. Eğer millet buna itibar etseydi 15 senedir yerinde sayıyor.
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