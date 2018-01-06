Haliç’te haç çıkarma töreni

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

© AA/ Onur Çoban Buz gibi suda haç çıkarma töreni 5

Fatih Fener'deki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Fener Rum Patriği Bartholomeos yönettiği ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Ayine gelenler girişte polis tarafından üst aramaları yapılarak içeri alındı.

HAÇ ÇIKARMA YARIŞI

Öğlen saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapılacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Haliç'te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı.