Bilal Erdoğan: Beden eğitimi dersi kalkacak diye korkuyorum

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda bırakılıyor. Girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum” diye konuştu.

© AA/ Arif Hüdaverdi Yaman Bilal Erdoğan: Müzik derslerinde yıllarca blok flüt çalınması basit bir şey değil

Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi.

‘Formatör öğretmen' olmaya hak kazanan öğretmenler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törenle aldı. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasif Şahin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Bilal Erdoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada, "Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

'HAREKET OLMADAN NÖROLOJİK GELİŞİM KISITLI KALIR'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, "Eğitim, gelişim, terbiye elbette sadece dersten, okuldan ibaret değil. Ancak girdiğimiz sarmal bizi hemen hemen beden eğitimi dersinin kaldırılmasına kadar götürecek diye korkuyorum. Gençlerimizin daha çok sporla zaman geçirmesi çok önemli. Bir hocamın ifadesi var: ‘Aslında önemli olan spor, müzik, dil bilgisi ve bunun kullanımı.' Ama bakıyorsunuz müzik, resim, spor, beden eğitimi dersleri her zaman bütün müfredat sistemi içerisinde geri planda kalıyor, geri planda bırakılıyor. Halbuki bugün bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek, hareket olmadan nörolojik gelişim kısıtlı kalıyor" dedi.