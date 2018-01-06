AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından 2018 yılının ilk İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, "Gençleri çekmek istiyoruz. Hatta kafeterya başkanları bile seçmeliyiz. Her kafeteryada temsilcimiz olabilir. Çünkü gençleri buralarda yakalayabiliriz" dedi.

Gençlere büyük önem verdiklerini belirten Mersinli, sosyal medyayı iyi kullanmaları gerektiğini söyledi. CNNTürk'ün aktardığına göre gençlerin sosyal medyada vakit geçirdikleri ortamlarda yakalanabileceğini dile getiren Mersinli, “Sosyal medyayı çok iyi kullanmayı hedefliyoruz. Paylaşımlara dikkat ediyoruz. Gençleri çekmek istiyoruz. Hatta kafeterya başkanları bile seçmeliyiz. Her kafeteryada temsilcimiz olabilir. Çünkü gençleri buralarda yakalayabiliriz” dedi.

'YSK'YA ATIP TUTANLARA BAKMAYIN'

Manisa’da şuanda 150 bin civarında üyelerinin bulunduğunu açıklayan Mersinli, yılsonuna kadar 200 bin üyeye çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Mahalle başkanlarına ve yönetim kademesindekilere seslenen Mersinli, “Kadın ve Gençlik kollarımıza büyük görevler düşüyor. Hepimiz uyum içerisinde çalışmak zorundayız. Seçime 15 ay kaldı. Belediye başkanlarımız meclis üyelerini seçim sürecinin içine dahil etmek zorunda. AK Parti davasını sahiplendirme görevi ilçe ve belediye başkanlarımızın. Yaklaşık 150 bin üyemiz var. Yılsonuna kadar 200 bin üyeye ulaşmayı amaçlıyoruz. Artık üyelik yaparlarken daha dikkatli davranıyoruz. Teşkilatımızın her kademesi üyelerimizin yanına gidip onlarla vakit geçirsin. Siz Yüksek Seçim Kurulu’na atıp tutanlara bakmayın. Kendileri sandıklara sahip çıkmakla görevlendirdikleri insanlara bakmıyorlar. Sandık görevlilerimiz olmadığı yerlerde sıkıntı yaşıyoruz. Sandıklara sahip çıkmaksak, bizi demokrasi noktasında alaşağı edemeyenler bizi sıkıntıya sokarlar” diye konuştu.

AK Partili Mersinli: Kafeterya başkanları bile seçmeliyiz https://t.co/gQ56ksJj9H pic.twitter.com/yES4fmraNE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 6, 2018

​2019 seçimlerinde Manisa’da Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesini kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Mersinli, partililerin çok sıkı çalışması gerektiğini ifade etti.