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    UFO

    7. Kolordu’nun UFO avı: Komandolar ve F-16’lar alarma geçirilmiş

    © AP Photo/
    Türkiye
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    Türkiye – Suriye sınır hattında 1999 yılında ışık saçan yabancı cisimlerin uçması üzerine, bölgeye F-16 savaş uçakları ve helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin gönderildiği ortaya çıktı.

    Diyarbakır'da, 1999- 2001 yılları arasında 7. Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve 2003'te Harp Akademileri Komutan Yardımcısı iken korgenerallikten emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel meslek anılarını ‘Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam' adlı kitapta yazdı. Doğan Temel, ‘Balyoz Davası'ndan da tutuklu kalmıştı.

    İKİ AYRI KARAKOL TESPİT ETMİŞ

    Pentagon
    © AFP 2017/
    Pentagon yetkilisi: UFO'ların varlığından şüphe yok
    Kitapta, ‘güneydoğu, terör, Kıbrıs ve irtica' konularında değerlendirmelerini yazan emekli Korgeneral Temel, 1999 yılında Türkiye — Suriye sınırında yapılan bir operasyonun detaylarını yazdı.

    Kitapta o dönem TSK'da ‘UFO‘ şüphesi yaratan cisimleri şöyle anlattı:

    "Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududun­dan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekat Merkezi'nden durumu takip ediyor­dum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu ta­kip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikop­terleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, birbirinden tamamen uzak ve fark­lı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine birbirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman bi­ri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, ba­zen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çıkararak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetleri'nden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol et­mek için havalanmalarını istedik. F-16'ların bölgeye yak­laşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."

    19 yıl sonra ortaya çıkan operasyon: F-16 ve Özel Kuvvetler sınırda UFO kovalamış
    DHA
    19 yıl sonra ortaya çıkan operasyon: F-16 ve Özel Kuvvetler sınırda UFO kovalamış

    KÖYLÜLER DE GÖRMÜŞ

    UFO
    © AFP 2017/ DENNIS BEEK / ANP
    ABD'li eski donanma pilotu 'UFO' ile karşılaşma anını anlattı
    Emekli Korgeneral Temel kitabın devamında operasyonu anlatırken, durumu yerinde incelemesi için Özel Kuvvetler Alay Komutanı Kurmay Albay H.K. komutasında bir özel timin Black Hawk helikopteri ile Nusaybin ilçesine gönderdiği bilgisini vererek şöyle devam etti: "Bu arada meçhul cisimlerden birinin, Nusaybin'in kuzeyinde bir köyün yakınlarına indiği köye yakın jandarma karakolu kule gözet­leme nöbetçisi tarafından bildirildi. Özel Kuvvetleri bildirilen köye yönelttim. Özel tim, zorunlu olarak helikopterden inip yaya olarak köye ulaştığında, indiği söylenen cisim kaybolmuş fakat köylülerce de görülmüştü. Kovalamaca sabahın ilk saatlerine kadar devam etti ve sonunda iki cisim Diyarbakır istikametinde gözden kayboldu. Sabah ilk işim, olayı görüntüleyen termal kamera uz­manlarını ve ilgili birlik komutanlarını yanıma çağırarak bizzat dinlemek oldu."

    TERMAL KAMERA UZMANLARI: İKİ YANI ISIRILMIŞ ELMA

    ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon
    © Fotoğraf: Public Domain
    Pentagon’un gizli UFO programının en tuhaf keşifleri
    Doğan Temel, termal kamera operatörlerini konuyla ilgili dinlediğini belirterek şöyle devam etti: Uzman er­baş gördüğü cismi; ‘İki yanı ısırılmış elma koçanı şeklinde, altından turuncu, yeşil, mavi ışıklar çıkarıyordu' diyerek tanımladı. Diğer operatör astsubay ve görgü tanıkları da benzer şeyler söyledi. Görgü tanıkları çoktu; hudut karakolları, Özel Kuvvetler Alay Komutanı ve timi, jandarma karakolu görevlileri ve köylüler. Elimde bir yıl önce Diyarbakır'ın güneydoğusu sema­larında görülen dört meçhul cismin çok net çekilmiş bir fotoğ­rafı vardı. İfadelerle, bu fotoğrafta görülen meçhul cisimler aynen örtüşüyordu; ‘iki yanı ısırılmış elma koçanı' gibi, renkli ışıklar saçıyorlardı."

    Emekli Korgeneral Temel kitabında UFO olduğu değerlendirilen cisimle ilgili başından beri üst komutanlıklarına bilgi verdiğini anlatırken şu değerlendirmeyi yaptı: "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fo­toğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almala­rını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri gö­rüntülemelerini istedim. Şırnak'a yakın bir hudut karako­lumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az ha­reket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çek­tikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı."

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    Etiketler:
    UFO, TSK, Doğan Temel, Diyarbakır, Türkiye
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