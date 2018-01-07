7. Kolordu’nun UFO avı: Komandolar ve F-16’lar alarma geçirilmiş

Diyarbakır'da, 1999- 2001 yılları arasında 7. Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve 2003'te Harp Akademileri Komutan Yardımcısı iken korgenerallikten emekliye sevk edilen Korgeneral Doğan Temel meslek anılarını ‘Torunum Sana Hangi Birilerini Anlatsam' adlı kitapta yazdı. Doğan Temel, ‘Balyoz Davası'ndan da tutuklu kalmıştı.
İKİ AYRI KARAKOL TESPİT ETMİŞ
Kitapta o dönem TSK'da ‘UFO‘ şüphesi yaratan cisimleri şöyle anlattı:
"Mardin'in Nusaybin ilçesi yakınında, Suriye hududundan iki ışıklı cismin havadan hududumuzu geçtiği bilgisi geldi. Kolordu Harekat Merkezi'nden durumu takip ediyordum. Değerlendirmelerimiz biri önde, diğeri arkada onu takip eder görüntüsü veren bu iki ışıklı cismin, Suriye helikopterleri olduğu şeklindeydi. Suriye hududunda, birbirinden tamamen uzak ve farklı iki hudut karakolunda, gece görüşlü termal kameraların, yine birbirinden habersiz olarak kaydettikleri görüntüler son derece ilginçti. İki meçhul ışıklı cisim; zaman zaman biri diğerini kovalar gibi, zaman zaman aniden havada asılı durarak veya aniden hızlanıp ayrılarak hareket ediyor, bazen bir köye yaklaşıyor, bazen sarı-turuncu-mavi-yeşil ışıklar çıkararak iniş yapıyor görüntüleri veriyordu. Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetleri'nden, hazır bekleyen iki F-16'nın bölgeyi ve ışıklı cisimleri kontrol etmek için havalanmalarını istedik. F-16'ların bölgeye yaklaşırken tüm elektronik sistemlerinin kilitlendiğini ve geri döndükleri bildirildi. Gece yarısı olmuş, hepimiz merak ve biraz da heyecanla olayı takip ediyoruz. Helikopter olsalar, havada bu kadar saat kalmaları veya bu kadar hızlı hareket etmeleri mümkün değildi."
KÖYLÜLER DE GÖRMÜŞ
TERMAL KAMERA UZMANLARI: İKİ YANI ISIRILMIŞ ELMA
Emekli Korgeneral Temel kitabında UFO olduğu değerlendirilen cisimle ilgili başından beri üst komutanlıklarına bilgi verdiğini anlatırken şu değerlendirmeyi yaptı: "Çekilen görüntüler, video kasetler ve görgü tanıklarından bazılarını gönderdik. Bu arada, hudut birlik komutanlarına, uygun fotoğraf makineleriyle ertesi günün akşamı için tedbir almalarını ve tekrar görülmeleri durumunda meçhul cisimleri görüntülemelerini istedim. Şırnak'a yakın bir hudut karakolumuz, bu kez kendilerinin oldukça yükseğinde, çok az hareket eden benzer bir cismi tespit ettiler. Ancak, gece çektikleri resim arzu edilen şekilde ve netlikte olmadı."
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