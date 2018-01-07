Ovacık'ta 'komünist süt' de yolda

Türkiye'nin Komünist Parti'li tek belediye başkanı olan Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık'ta hayvancılığın geliştirilmesi ve Ovacık markasıyla süt ve süt ürünleri üretilmesi için Mersinli iş insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersinli bir süt üreticisi firma, Ovacık Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti vermeye gönüllü oldu. Komünist Başkan Maçoğlu, "Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Biz de bunun adımlarını atıyoruz. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım" dedi.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEKLER

Maçoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi, işadamı Mustafa Güler'in düzenlediği toplantıda Mersinli iş adamları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Mustafa Güler, Mersin'den Türkiye'ye yayılan Yörüksüt firmasının sahibi Ramazan Öz'ün süt ve süt ürünleri üretimi konusunda, Aldo Enerji sahibi Ali Doğan'ın da güneş enerjisi santralları yatırımları konusunda Ovacık Belediyesi'ne danışmanlık hizmeti vermeye talip olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN TOPRAK PARÇALARI ÜZERİNDE YAPILMALI'

Maçoğlu da sağlıklı temel gıdanın herkesin hakkı olduğuna dikkat çekerek, Ovacık'ta hayata geçirmeye çalıştıkları modelin, insanların kapitalizme karşı korunma yollarından biri olduğuna dikkat çekti.

Ovacık'ta geçmişte günlük 10 ton süt işlenebilecek bir mandıra olduğunu ancak bugün çalışmadığını belirten Maçoğlu, "Mesele hayvancılıkla ilgili altyapı çalışmasının olmaması. Hayvancılık çökmüş durumda. Biz bunu biraz daha alevlendirmek istiyoruz. Sağlıklı gıda bulamayan insanlar arayış içinde. Biz de bunun adımlarını atıyoruz. Başarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu dert sadece bizim derdimiz değil. Bütün insanlar aynı dertte. Sadece bir yerden başlamak gerekiyordu. Özgür, bireysel ve köylü üretimi geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin bütün toprak parçaları üzerinde bu yapılmalı" dedi.