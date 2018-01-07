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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık

    Çalık: AK Parti bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi

    © AA/ Volkan Kaşik
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "AK Parti'nin kadınlarımız için attığı adımlar tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. En önemlisi bir zihniyet devrimini gerçekleştirmiş, kadınların temsil makamında olabileceklerini çok net göstermiş vaziyetteyiz." dedi.

    Referandumda 'Evet' kampanyasına destek verenler, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde kutlamalara başladı.
    © REUTERS/ Umit Bektas
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    Çalık, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Kongresinde yaptığı konuşmada, çok büyük bir aile olduklarını bildirdi.

    Dünyanın en büyük sivil toplum örgütü gibi faaliyet gösteren bir siyasi parti olduklarını aktaran Çalık, "4 milyon kadın üyemiz var. 4 milyon kadın üyesi olan dünyada başka hiçbir siyasi parti yok. Bu büyük aileyi bir arada tutan, partimizin kurulduğu andan itibaren liderliğini yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

    'ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

    AK Parti Genel Merkezi
    © AA/ Murat Kula
    İçki içerken fotoğrafı ortaya çıkan AK Parti kadın kolları başkanı görevden alındı
    Çalık, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktıklarını vurguladı.

    Girdikleri tüm seçimlerde Malatya'nın AK Parti'ye en fazla oy veren ilk 5 kent arasında yer aldığını dile getiren Çalık, bu konuda en çok kadınlara teşekkür etti. Çalık, kadınların ışıkları olduğunu, yollarını aydınlattığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Biz kadınlarımızla siyaset yaptık ve 15 yıl boyunca kadınlarımız için çok önemli hizmetlere imza attık. Yaptığımız düzenlemelerle, kadınlarımızın adını altın harflerle yazdırdık. Karar mekanizmalarında, seçimle iş başına gelmiş mekanizmalarda, mecliste, belediye meclisinde, muhtarlıklarda ve kurum kuruluşlarda kadın temsillerini artırdık."

    'CHP 100 YILLIK PARTİ OLMASINA RAĞMEN KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPMADI'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç
    © AA/ Gökhan Balcı
    CHP Sözcüsü Koç : 103 kadın adayımız var
    "Sayın Cumhurbaşkanımız, partimizi kurduğu andan itibaren kadınlarımızla siyaset yapmanın ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Adında halk olan Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık parti olmasına rağmen kadınlara yönelik hiçbir çalışma yapmamış ve AK Parti'nin yaptığı çalışmalar üzerinde tepinmiştir. AK Parti'nin kadınlarımız için attığı adımlar tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. En önemlisi bir zihniyet devrimini gerçekleştirmiş, kadınların temsil makamında olabileceklerini çok net göstermiş vaziyetteyiz."

    'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 32 OLDU'

    Kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çalık, "Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 23 iken şu anda yüzde 32'ye çıkmış vaziyette. İstihdamları artırdık, teşviklerimizi verdik." dedi.

    Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Hayrunisa Avcı, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.

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    Etiketler:
    Kadın, CHP, AK Parti, Öznur Çalık, Türkiye
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