Erdoğan eleştirdi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü başarı sıralamasını paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.
7 January 2018
Prof. Özkan'ın paylaştığı tweet'e göre '2018 U.S. News and World Report'un sıralamasında, Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190'ıncı, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.
Erdoğan bugün üniversitenin kampüsünde yaptığı konuşmada, "Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" demişti. Erdoğan, Boğaziçi üniversitesi hocalarına seslenerek, "Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?" ifadelerini kullanmıştı.
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