Erdoğan eleştirdi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü başarı sıralamasını paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu'nda üniversiteyi 'yerli ve milli değerlere dayanmamakla' eleştirmesinin üzerine, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından Türkiye üniversitelerinin başarı sıralamasını paylaştı.

Prof. Özkan'ın paylaştığı tweet'e göre ​'2018 U.S. News and World Report'un sıralamasında, Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190'ıncı, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.

© AA/ Yasin Bülbül Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi yerli ve milli değerlere yaslanamadığı için beklediği yere gelemedi

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, resmi Twitter sayfasından "Boğaziçi Üniversitesi Gururumuzdur" yazılı bir mesaj paylaştı.

Erdoğan bugün üniversitenin kampüsünde yaptığı konuşmada, "Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" demişti. Erdoğan, Boğaziçi üniversitesi hocalarına seslenerek, "Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük?" ifadelerini kullanmıştı.