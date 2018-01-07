Barlas’tan ‘teröristlere destek verdik’ açıklaması: Baş sorumlu Davutoğlu’ydu

Barlas tartışma yaratan ifadelerine dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün kullandığı ifadelere yanıt verdi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara İl Kongresi'nde konuşurken benim 2 Ocak tarihli yazıma atıfta bulunarak bana teşekkür ettiğini duyunca güldüm… Demek ki ‘Beni bir kişi anladı o da yanlış anladı' deyişi, hiç umulmadık bir yerde yine gerçekleşmişti" diyen Barlas, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine verdiği desteğin sorumlusunun o dönem başbakanlık görevini yürüten Ahmet Davutoğlu olduğunu söyledi.

'SAĞIR SULTANIN DUYDUĞU GERÇEK'

Barlas şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki muhalif gruplara destek verdiğimiz Mısır'daki sağır sultanın da duyduğu bir gerçek. PYD'nin lideri Salih Müslim bile 2014'ün ekiminde Ankara'ya gelmemiş miydi? Bu ve buna benzer durumlardaki yanlışlarımız zamanla açığa çıktığı için, politikalarımızda radikal değişikliğegitmiyor muyuz? Esad'ın altı ayda devrileceğini iddia eden ve daha sonra da Rus uçağının düşürülmesi emrini de kendisinin verdiğini söyleyen dönemin Dışişleri Bakanı ve sonra Başbakanı olan Ahmet Davutoğlu, yanlışların baş sorumlusu değil miydi?"

Mehmet Barlas, 2 Ocak tarihli yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: "İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de 'Muhalif gruplar' diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım."