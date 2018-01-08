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    Ahmet Davutoğlu

    Barlas’ın 'Suriye’deki hatalardan' sorumlu tuttuğu Davutoğlu: Kararlar devlet mekanizması içinde alındı

    © AA/ Şebnem Coşkun
    Türkiye
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    Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın Suriye'deki kararlardan kendisini sorumlu tutmasına yanıt verdi.

    Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen ve bundan eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu sorumlu tutan Mehmet Barlas'a, Davutoğlu'ndan yanıt geldi.

    'TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN DESTEK VERMEDİ'

    Karar gazetesinde yer alan habere göre Davutoğlu, Türkiye'nin terör örgütlerine destek vermediğini belirtirken ‘FETÖ'nün argümanlarının Sabah gazetesinde dillendirildiğini savundu. Eski başbakan kararların kişisel olmadığına vurgu yaptı.

    Ahmet Davutoğlu
    © AA/ Hakan Göktepe
    Barlas’tan ‘teröristlere destek verdik’ açıklaması: Baş sorumlu Davutoğlu’ydu
    Davutoğlu'nun ofisince yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

    "Türkiye hiçbir zaman terör örgütlerine destek vermemiştir. Türkiye'nin destek verdiği gruplar BM gözetimindeki Cenevre sürecine ve Türkiye'nin İran, Rusya ile birlikte yürüttüğü Astana sürecine katılan Suriyeli muhalif gruplardır. Kaldı ki bu gruplar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda ordumuzun en yakın destekçileri olmuştur.

    Ayrıca 23 Temmuz 2015'te PKK ile DEAŞ'a karşı sınırötesi operasyon kararı da Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde alınmıştır.

    'FETÖ ARGÜMANLARI SABAH GAZETESİNDE DİLLENDİRİLİYOR'

    FETÖ'nün Türkiye'yi yıpratmak ve uluslararası alanda mahkum et(tir)mek için kullandığı argümanların Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olduğunu iddia eden bir yayın organında dillendirilmesi ayrıca düşündürücüdür.

    Mehmet Barlas
    DHA
    Mehmet Barlas: Suriye'de 'muhalif gruplar' diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle...
    Son dönemde Türk siyasetinde ve dış politikada yaşanan gelişmelerin sorumluluğunun bugün ortaya çıkan sonuçlara göre paylaştırılması bir alışkanlık haline gelmiştir.

    Türkiye nevzuhur bir devlet değildir ve tüm kararlar devlet mekanizması içinde ilgili kurullar ve süreçler içerisinde alınmaktadır.

    Dolayısıyla Suriye konusunda Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı dönemlerinde takip edilen strateji başta Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere Bakanlar Kurulu toplantıları ve ilgili güvenlik-dış politika mekanizmaları çerçevesine alınmış devlet kararları ile şekillenmiştir.

    'DEVR-İ SABIK OLUŞTURULMA ÇABASI'

    AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
    © AA/ Raşit Aydoğan
    AK Partili Metiner'den Davutoğlu'na: Seçenek sunmaya hakkın yok
    Bu gerçeğin sürekli yok sayılarak bir devr-i sabık oluşturulması çabası yaşananları değiştirmeyecektir.

    Dış politikanın konjonktürel beklentiler ve kısır tartışmalara malzeme edilerek çarpıtılması her şeyden ve herkesten önce ülkemize zarar vermektedir. Belli hassasiyetlerle her gerçekdışı iddiaya cevap verilmiyor olması bu iddiaların doğruluğuna ve bundan sonra cevap verilmeyeceğine işaret etmemektedir."

    Etiketler:
    Sabah gazetesi, FETÖ, Mehmet Barlas, Ahmet Davutoğlu, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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