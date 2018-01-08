Uludağ'da bir grup mahsur kaldı

Uludağ'da yürüyüşe çıkan beş kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kaldı. Profesyonel dağcı iki kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşırken, mahsur kalan ve ıslandıkları için donma tehlikesi geçiren üç kişiden birinin ayağının kırıldığı belirtildi.
Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.
Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.
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