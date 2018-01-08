2018'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündem OHAL

2018 yılının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün günü yapılacak. 19 Ocak'ta süresi dolacak OHAL'in uzatılıp uzatılmamasına ilişkin kararın toplantıda ele alınması bekleniyor. Toplantıda OHAL'in 3 ay süreyle daha uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

Toplantıda yurt içinde ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da hazır bulunacağı toplantıda güvenlik başlığında, Irak ve Suriye'de IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve sınırdaki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, Suriye konusunda ocak ayı içerisinde Soçi'de yapılacak Türkiye, İran ve Rusya toplantıları ve Astana sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar da yine güvenlik başlığında ele alınacak.

Kurul gündeminde ABD'nin Kudüs adımına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar sonrası uluslararası camiada atılması muhtemel adımlar da ele alınacak. Ayrıca, ABD'de Halkbank Eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jürinin aldığı karar ve sonrasında Türkiye'nin izleyeceği yol haritasının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan başkanlığındaki toplatıda Mor Beyin uygulaması ile ByLock'a bağlandığı tespit edilen ve bir kısmı tahliye olan isimlerin görevlerine iadelerine olanak sağlayacak kanun hükmünde kararname (KHK) konusu da gündeme gelecek.

9 Ocak'ta mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları, ekonomi, Avrupa Birliği konuları da yine kurulun gündemindeki konu başlıkları arasında.