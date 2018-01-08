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    Taciz sanığı öğretmenden öğrenci velisine: Şeriata gidelim

    Öğrencisini taciz edip 'şeriat mahkemesi' isteyen öğretmen açığa alındı

    DHA
    Türkiye
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    Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken öğrencinin babasına, ’Bu suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım’ mesajı atan öğretmen açığa alındı.

    Taciz sanığı öğretmenden öğrenci velisine: Şeriata gidelim
    DHA
    Taciz sanığı öğretmenden öğrenci velisine: Şeriata gidelim
    Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği’nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesi’ndeki görevinden açığa alındı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf: Twitter
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    TACİZDEN SONRA TAYİN EDİLMİŞ

    Sanık öğretmen A.B.’nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.

    Yetkililerden alınan bilgiye göre, Diyarbakır Valiliği’nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.

    HABERİ YAPAN GAZETECİYE TEHDİT

    Öte yandan Diyarbakır'da haberi yapan ve takip eden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Felat Bozarslan, tehdit edildiğini söyledi. 

    Bozarslan, sosyal medya hesabı Twitter'da aldığı tehditleri şu ifadelerle anlattı:

    "Mağdur ailesini şeriat hükmüne çağıran cinsel taciz sanığı öğretmen, bizi aramış. Haber yaptığım için beni mahkemeye verecekmiş. Cinsel taciz olunca şeriat hükmüne, Felat haber yapınca Tağut dediğin mahkemeye git. Şimdi sen hangi yüzle tanımadığın mahkemeye beni şikayet edeceksin ki?

    Taciz haberinin üzerinden çok geçmeden, tam olarak beklediğim gibi tehditler de gelmeye başladı. 

    Büromuzu arayan bir kişi 'Sizi Mahkemeye vereceğiz, sadece mahkeme ile kalmayacak, kurtulacağınızı sanmayın, cezanızı da göreceksini' diyor."

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    Etiketler:
    Taciz, Öğretmen, Diyarbakır
    Topluluk kurallarıTartışma
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