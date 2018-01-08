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    Selahattin Demirtaş

    HDP'de Demirtaş'ın yerine 3 isim öne çıkıyor

    © AP Photo/ Petros Giannakouris
    Türkiye
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    Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından HDP’de eş başkanlık için yeni isimler konuşuluyor. Ayhan Bilgen’in yanısıra Sırrı Süreyya Önder ve Osman Baydemir’in adları öne çıkıyor.

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA/ Ahmet İzgi
    'HDP'de eş başkanlık için Ayhan Bilgen'in adı geçiyor'
    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kongrede aday olmayacağını açıklaması, 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongreye yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre kala parti kulislerinde kimin eş başkan olacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. HDP içinde kongre hazırlıkları geçen eylül ayından bu yana devam ederken, Demirtaş’la yola devam edilmesi yönünde bir irade bulunuyordu. Ancak Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından HDP’nin eş genel başkanını belirlemek için bir ay gibi kısa bir süresi kalmış oldu. Edinilen bilgiye göre; HDP’li milletvekillerinin katılımıyla Diyarbakır’da iki gün boyunca süren toplantılarda eş genel başkanlık konusu gündeme gelmedi. Toplantıda kongre hazırlıkları konuşulurken, HDP’nin yeni dönemde özellikle Meclis bünyesinde nasıl bir siyaset izlemesi gerektiği gibi konular ele alındı.

    TABANIN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2017/ OZAN KÖSE
    Demirtaş: Aday olmayacağım
    HDP kulislerinde yeni eş genel başkanın belirlenmesi için öncelikle tabanın görüşlerinin alınacağı ve bu kapsamda bir tartışma yürütüleceği ifade ediliyor. Ocak ayı boyunca HDP’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştireceği 15 konferansta parti tabanı ve delegelere kimi eş genel başkan olarak görmek istedikleri sorusu yöneltilecek. Söz konusu toplantılardan çıkacak sonuç HDP’nin yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra nihai bir isim belirlenecek.

    ÖNE ÇIKAN İSİMLER: BİLGEN, BAYDEMİR, ÖNDER

    HDP’nin yetkili kurullarında tartışılmasa da parti kulislerinde kimin eş genel başkan olabileceği konusunda pek çok isim dile getiriliyor. Bu kapsamda öne çıkan isimlerin başında HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İmralı Heyeti üyesi ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geliyor. Söz konusu isimler arasında Baydemir’in ismi ağırlık kazanıyor.

    Öte yandan HDP tabanının Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından partiye tepki gösterdiği yönünde özellikle sosyal medya üzerinden bir algı yaratılmak istendiği belirtildi. Parti tabanının Demirtaş’ın aday olmayacağı açıklamasına üzüldüğü ancak parti yönetimine herhangi bir tepki göstermediği ifade ediliyor. Sosyal medya üzerinden özellikle “Demirtaş’a sahip çıkılmadığı” algısının yaratılmak istendiği ve bununla parti tabanının yönlendirmek istendiğine dikkat çekiliyor.

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    Etiketler:
    HDP, Ayhan Bilgen, Osman Baydemir, Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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