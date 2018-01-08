HDP'de Demirtaş'ın yerine 3 isim öne çıkıyor

TABANIN GÖRÜŞLERİ ALINACAK
ÖNE ÇIKAN İSİMLER: BİLGEN, BAYDEMİR, ÖNDER
HDP’nin yetkili kurullarında tartışılmasa da parti kulislerinde kimin eş genel başkan olabileceği konusunda pek çok isim dile getiriliyor. Bu kapsamda öne çıkan isimlerin başında HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İmralı Heyeti üyesi ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geliyor. Söz konusu isimler arasında Baydemir’in ismi ağırlık kazanıyor.
Şişli İlçe Kongremizdeyiz.— Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) 7 Ocak 2018
Sevgili Selahattin Demirtaş’ın
“Büyük bir moral ve coşku ile seçime hazırlanır gibi, bayram telaşı içinde partimizi Büyük Kongre’ye götürme” davetine örnek olacak şekilde hazırlanmış arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve yeni yönetime başarılar diliyorum.. pic.twitter.com/QAunPkwWTQ
Öte yandan HDP tabanının Demirtaş’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından partiye tepki gösterdiği yönünde özellikle sosyal medya üzerinden bir algı yaratılmak istendiği belirtildi. Parti tabanının Demirtaş’ın aday olmayacağı açıklamasına üzüldüğü ancak parti yönetimine herhangi bir tepki göstermediği ifade ediliyor. Sosyal medya üzerinden özellikle “Demirtaş’a sahip çıkılmadığı” algısının yaratılmak istendiği ve bununla parti tabanının yönlendirmek istendiğine dikkat çekiliyor.
Sosyal medya doğru bilgiye dayalı ve insaflı yorumlarla önemli bir iletişim aracıdır. Tek takipçisi olmayan sahte isimlerle açılmış hesaplarda ahkam kesenler için kullandığım "klavye militanları" ifadesini polemik konusu yapmaya gerek yok.— Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 7 Ocak 2018
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