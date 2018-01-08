Ahmet Hakan: İktidar, CHP'ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki...

Hakan'ın "Bu yazıyı okuyunca CHP’liler içlerinden ‘adam haklı’ diyecekler" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
— Biraz sorunluydular.
— Çokça tartışmalıydılar.
— Pek sempatik bulunmuyorlardı.
— Ahaliyle tam kaynaşamamış durumdaydılar.
— Parti kimliğiyle uyum sorunu yaşıyorlardı.
— Bazı dedikoduların kaynağı haline gelmişlerdi.
— Haklı haksız akçalı işlerle isimleri anılıyorlardı.
Falan.
*
Mecburen idare ediliyorlardı.
*
İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki…
— Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı.
— Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu.
*
Bütün CHP, hep birlikte…
“Teşekkürler Cumhurbaşkanım… Sağ olasın Süleyman Soylu… Çok mersi AK Parti…” diye haykırsa yeridir.
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