Ahmet Hakan: İktidar, CHP'ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iktidarın görevden alınan CHP'li belediye başkanları için ana muhalefete 'muazzam bir kıyak çektiğini' savundu. Hakan, bu belediye başkanları için CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Hakan'ın "Bu yazıyı okuyunca CHP’liler içlerinden ‘adam haklı’ diyecekler" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

CHP’nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanları var ya…

— Biraz sorunluydular.

— Çokça tartışmalıydılar.

— Pek sempatik bulunmuyorlardı.

— Ahaliyle tam kaynaşamamış durumdaydılar.

— Parti kimliğiyle uyum sorunu yaşıyorlardı.

— Bazı dedikoduların kaynağı haline gelmişlerdi.

— Haklı haksız akçalı işlerle isimleri anılıyorlardı.

Falan.

*

CHP’nin bu belediye başkanlarından en azından seçime kadar kurtulması mümkün değildi.

Mecburen idare ediliyorlardı.

*

İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki…

— Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı.

— Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu.

*

Bütün CHP, hep birlikte…

“Teşekkürler Cumhurbaşkanım… Sağ olasın Süleyman Soylu… Çok mersi AK Parti…” diye haykırsa yeridir.