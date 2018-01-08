Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurumumuza yapılanlar darbenin devamı niteliğinde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 27 Mayıs 1960’ı işaret ederek “Öyle büyük iftira ve haksızlıklara maruz kalmış ki Diyanet, bugün yaptıkları aynı o yapılanların devamı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

© AA/ Resul Rehimov Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer” ve “Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir” ifadelerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Erbaş da, bu eleştirilerle ilgili verdiği bir söyleşide, 27 Mayıs 1960'ı işaret ederek 'darbe' tepkisinde bulundu.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a konuşan Erbaş'ın “Diyanete yönelik sistematik bir saldırı var, sizce bunun hedefi nedir?” sorusuna verdiği cevap şöyle:

“Diyanetin tarihine baktığımız zaman belli çevreler tarafından bu hep olmuştur. Laik bir sistem içerisinde Diyanet'in yer almasını bir türlü hazmedemeyen kesimlerdir bunlar. 1940-1950 arası ve özellikle 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yıllarda yapılanlar arşivlerden çıkarılıp bir araya getirilse şaşırıp kalırsınız. Öyle büyük iftira ve haksızlıklara maruz kalmış ki Diyanet, bugün yaptıkları aynı o yapılanların devamı niteliğindedir. Esasında Laik sistemde herkes inancında, ibadetinde, düşüncesinde özgürlük içerisinde yaşama hakkına sahip olmalıdır. Fakat bu anlayış ülkemizde bir türlü tam olarak yerleşmedi.

© AA/ Hamza Tav Diyanet, tartışma yaratan ifadelerin yer aldığı sayfayı kapattı

Dine mesafeli olan bazı kesimler amaçlarına Diyanet'e saldırarak ulaşmaya çalışıyorlar. Adım adım takip ederek bir açık bulmaya çalışıyorlar. Bulamazlarsa kendileri bir iddia ya da iftira ortaya atıp, bunun etrafında fırtına koparıyorlar. Siz bunun yalan ve iftira olduğunu bin kez de söyleseniz, aldırış etmeden ısrarla bu yalan ve iftirayı sürdürüyorlar. Halkımızın büyük çoğunluğu bu tür tavır ve davranışlardan çok rahatsız olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler eleştiriye her zaman açığız, bu bizim bazı eksiklerimizi tamamlamamız açısından da iyi olur. Ancak yalan haber ve iftira hem bizi ve hem de din hizmeti verdiğimiz milyonlarca insanı üzmektedir. Ayrıca halkımızın medyaya olan güvenini büyük oranda zedelemektedir."

Erbaş, "Peki evlilik yaşı ile ilgili Diyanet'in bir görüşü var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak esasında yürürlükte olan kanuna göre de, 1917 yılında Osmanlı döneminde çıkarılan kanuna göre de belirlenen 17-18 yaşın uygun olduğunu düşünmekteyiz. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz özelliklere insanın ancak bu yaşlarda sahip olabileceğini düşünmekteyiz."