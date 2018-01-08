Ali Bayramoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinden bir süre önce ayrılan Ali Bayramoğlu, bilinen Karar gazetesiyle anlaştı.

Zaman zaman Karar gazetesinde yazıları yayımlanan Ali Bayramoğlu’nun artık gazetede her pazartesi 'siyaset-analiz' yazıları kaleme alacağı duyuruldu.

© AFP 2017/ Yasin Akgül Akif Beki'nin yeni adresi belli oldu

Ali Bayramoğlu, bugünkü yazısında “15 Temmuz’da ve sonrasında ordu” konusunu ele aldı.

'GAZETENİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bayramoğlu, 2001 yılından beri sürdürdüğü Yeni Şafak yazarlığını 21 Eylül 2016'da bırakmıştı.. "Yeni Şafak Gazetesi son dönemde yazılarımla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı" diyen Bayramoğlu "Benim de gazetenin buna yönelik tasarruflarını kabul etmem ve beklentisini karşılamam söz konusu değil. Gazete ile aramdaki 'akit' sürdürülemez hale gelmiş bulunuyor. Yeni Şafak Gazetesi yazarlığıma ve yazılarıma son veriyorum" ifadesini kullanmıştı.