İzmir CHP'de seçimi Deniz Yücel kazandı

Kongrede Utku Gümrükçü 239 oy alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel 355 oy alarak CHP İzmir İl Örgütü'nün yeni başkanı oldu.
CHP İzmir İl Kongresi'nde Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel, 355 oyla CHP İzmir İl Başkanı oldu.
Kongrede Utku Gümrükçü 239 oy alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel 355 oy alarak CHP İzmir İl Örgütü'nün yeni başkanı oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)