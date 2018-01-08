İzmir CHP'de seçimi Deniz Yücel kazandı

CHP İzmir İl Kongresi'nde Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel, 355 oyla CHP İzmir İl Başkanı oldu.

CHP'nin İzmir İl Kongresi tamamlandı. Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda dün yapılan kongrede il başkanlığı için Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel yarıştı.

Kongrede Utku Gümrükçü 239 oy alırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel 355 oy alarak CHP İzmir İl Örgütü'nün yeni başkanı oldu.