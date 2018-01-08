Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecek, Erdoğan'ı destekleyecek

Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini açıkladı. 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için 'Yenikapı ruhu ile hareket edeceklerini' söyleyen MHP lideri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti. Bahçeli ayrıca yeni hükümetten bakanlık istemeyeceklerini söyledi.