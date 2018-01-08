Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecek, Erdoğan'ı destekleyecek

Ankara'da medya mensupları ile buluşan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- 2018 yılı siyaseten çok hareketli olacaktır. Siyasi partilerin TBMM'de temsil edilenlerin, büyük kurultay süreci yaşanacaktır.
'ERDOĞAN İLE İTTİFAK KONUSUNDA GÖRÜŞME OLMADI'
- 1991'deki ittifakımız 62 milletvekili çıkarttı ancak seçime Refah Partisi adıyla girilince, başarı onlara yazıldı, Hazine yardımı onlara gitti. MHP ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Bu yasal olmanın imkanı yeni sistemin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından seçim ve siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa, o zaman siyasi partilere ittifak yapma maddelerinin konulması gerekir. MHP çok pratik bir çözüm olarak, üzerinde tartışılması mümkün olan bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır. Bu ifadeyi kullandığımız zaman, televizyonların daimi personeli haline gelmiş olan yorumcular 'MHP barajı aşamama endişesine sahiptir, onun için ağır demektedirler' yorumu yaptılar. Sanki 15 günlük parti barajı aşıyor… Ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyorlar. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur.© AA/ Kayhan Özer
'A, B, C, D, E, F' PARTİLERİ
- Türkiye'nin içine düştüğü durumları dikkate alan yorumlar yaptığınızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse MHP diyor ki, bugün veya yarın, bazı gelişmeleri de göz önüne alarak siyasi partiler ve seçim kanununda "Acaba bir 'ittifak' kavramı yer alabilir mi, nasıl olabilir?" sorusunu soruyor, tartışılmasını öneriyor. Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım. A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C Partisi seçime girecek. Diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğinizi koyabilirsiniz. A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi'ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise, bu E ve F Partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F Partisi olarak gerçekleşecektir. Bahçeli olarak sandığa gittiğimde önce MHP'ye oyumu vereceğim, sonra da C ittifakına oyumu vereceğim. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisi ile beraber ittifakın oyu da belli olacak. Bu temsilde adalete bir kapı açmak demektir.© AFP 2017/ ADEM ALTAN
'MHP, TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNİ GÖZE ALARAK…'
- MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Başkaları gibi kamuoyunu bir takım 8 yapmaya çalışan ortama sürüklemeye gerek yoktur. İttifak olursa ittifakla, ittifak olmazsa kendi partisi olarak seçime girer. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Yenikapı ruhu ile hareket eder, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. MHP Türkiye'nin birliğini, dirliğini göz önüne alarak, eğer yeni bir sürece girilmişse, bu sürecin başlaması tarihi 3 Kasım 2019 olacaksa, o zaman 2019'da MHP Cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir. MHP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Düşüncemiz, cumhur ittifakıdır.
MHP Lideri Bahçeli (@dbdevletbahceli): MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur, MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. pic.twitter.com/FjJ7zjif9z— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 8 Ocak 2018
'MHP İLE UĞRAŞMAKTAN VAZGEÇİLİRSE MİSYONUMUZU KAYBETMİŞİZDİR'
- MHP'de küresel odaklar önemli oyunlar oynayabilir. Geçmişte oldu, şimdi oluyor, gelecekte de olacaktır. Bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiştir, var oluş gayesi ortadan kalkmıştır. MHP'yi sürekli engellemeye çalışanlar vardır. Bu parti ile kim uğraşıyorsa iki yakası bir araya gelmez. Allah bize iyilik yapar, İYİ Parti'yi kurar, bir hanımefendinin koluna sepeti takar, gönderir.
'AHLAKSIZ BİR DAVRANIŞIN İÇİNDE OLMAYIZ'
- Kurulacak yeni hükümete 'Destek verdik, şu kadar bakanlık isteriz' gibi ahlaksız bir davranışın içinde olmayız. Cumhurbaşkanı kendisi bilir.
'GÜL'ÜN DOLDURUŞA GELMEMESİ GEREKİR'
- Sayın Abdullah Gül, AK Parti içerisinde özel ve önemli bir yeri olan birisidir. Önemli çalışmalar içinde bulunmuştur. YÜkselmiştir, Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinin sağlıklı olmasında yararı vardır Abdullah Gül Bey'in. Aday olarak çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım.© AFP 2017/ ADEM ALTAN
'SEÇİM BARAJI YÜZDE 12 OLSUN'
- Her türlü tartışmadan sıyrılmak için yüzde 12 olsun. Başka türlü ne söylemiş olsam tartışacaksınız. Yüzde 12 olursa hayırlı olur.
ÜLKÜCÜLERE 'HEAVY METAL' UYARISI
- Ülkücülerin sokakta olmamaları gerekir. Bu kesin bir talimattır. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Ülkücü kadro bu işin içinde olmayacaktır. Sokağa dökmek isteyen hiçbir unsur uyumaz. 24 saat Türkiye uyanık kalmak mecburiyetindedir.
ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI
- Eğer suç Amerika'da işlenmişse Amerikan yargısı Türkiye'de işlenmişse Türk yargısı olması lazım. Amerika Rıza Sarraf'ı paketleyip bize göndersin elindeki delillerle birlikte. Amerika ne oluyor ki Türk'ün egemenlik hakları üzerinde söz sahibi oluyor.© AA/ Mustafa Kamacı
ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP EDECEK MİSİNİZ?
- Bizim muhalefet partisi olarak Meclis'te dördüncü parti olarak gidip, biz sizlerle ittifak yapıyoruz demek siyaseten yakışık olmaz.
'SMOKİN GİYECEK HALLERİ YOK'
- Tek tip elbise konusu zaman zaman gündeme getiriliyor. Mahkumların alayının da smokin giyecek hali yok herhalde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)