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    Suriyeliler - İstanbul

    Suriyelilerin yükünü sınır illeri çekiyor

    © AA/
    Türkiye
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    Türkiye'ye gelen Suriyeliler'in yaklaşık 1.5 milyonu sınır kentleri; Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'i tercih etti. AFAD verilerine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için şu ana kadar 25 milyar doları aşkın para harcadı.

    İdlib için sınıra çok sayıda komando ve zırhlı araç sevkiyatı
    © AA/ Cem Genco
    Kızılay ve AFAD, Suriye'den olası göç dalgası için çalışma başlattı
    Ülkelerindeki çatışmaların başlamasıyla birlikte 2012'den itibaren 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli, göç ederek Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Suriyeliler'in yaklaşık 1.5 milyonu sınır kentleri; Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'i tercih etti.

    KİLİS'TE SURİYELİLER'İN SAYISI, TÜRKLER'İN SAYISINI GEÇTİ

    Türkiye nüfusunun yüzde 4.29'una denk gelen Suriyeliler'in sayısı, sınır kentlerinden Kilis'te Türk vatandaşların nüfusunu geçti.

    SURİYELİLER'İN EN AZ TERCİH ETTİĞİ KENT BAYBURT OLDU

    Hatay'da nüfusun yüzde 29, Şanlıurfa'da yüzde 23, Gaziantep'te yüzde 17 ve Mardin'de ise yüzde 11'ini oluşturdu. 57 sığınmacının barındığı Bayburt, Suriyeliler'in en az tercih ettiği kent oldu.

    Recep Akdağ
    © AA/
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    GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE: SURİYE'DE 5 MİLYONU AŞKIN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ, 3.5 MİLYONU TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

    Uluslararası verilere göre Suriye'de 5 milyonu aşkın kişi evlerini terk ederek, kurtuluşu Suriye dışındaki ülkelere kaçmakta buldu.

    Doğduğu toprakları terk eden 3.5 milyon Suriyeli ise tercihini 'güvenli liman' olarak gördükleri Türkiye'den yana kullandı.

    Suriyeliler'in göç dalgası ardından sığınmacılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

    Türkiye'ye geldikten sonra Suriyeli sığınmacıların tüm ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaya başlandı. Kamplara yerleşen Suriyelilerin yanı sıra kendi imkanlarıyla çoğunluğu sınır kentleri olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine yerleşen sığınmacılara da AFAD, belediyeler ve STK'lar yardım elini uzattı. Zaman içerisinde ülkelerine dönme hayallerinden vazgeçen Suriyeliler, buldukları işlerde çalışıp yaşadıkları şehirlere entegre olmaya başladı.

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA/
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    228 BİN SIĞINMACI 10 İLDE KURULU OLAN ÇADIR VE KONTEYNER KENTTE YAŞIYOR

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 424 bin 237. Türkiye'deki 228 bin 568 sığınmacı ise 10 ilde kurulu olan çadır ve konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

    Ülke nüfusunun yüzde 4.29'una denk gelen Suriyeliler'in tercihi ise, sınır kentleri ile büyükşehirler oldu. Suriyeliler, sınır kentlerini tercih etmelerinin nedenini kimileri akrabaları bulunduğu için kimileri de ülkelerinde huzurun sağlanmasıyla geri dönüşlerinin hızlı olmasını istemeleri olarak değerlendirdi.

    Sınırın sıfır noktasındaki kentlerden olan, IŞİD'in roketli saldırıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ismi sık gündeme gelen Kilis'te ise tablo daha da ilginç. 130 bin 825 Türk vatandaşın yaşadığı Kilis'e, zamanla yerleşen Suriyelilerin sayısı 131 bin 914'e ulaştı.

    Suriyeliler - İstanbul
    © AA/
    Suriyeliler İstanbul'u mesken tuttu
    EN FAZLA GÖÇMEN İSTANBUL'DA

    Kilis nüfusundan daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yaparken, sınır kentlerinden Hatay nüfusunun 29'una denk gelen 457 bin 106, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23'üne denk gelen 462 bin 961, Gaziantep ise nüfusunun yüzde 17'sine denk gelen 350 bin 67 Suriyeli'yi misafir ediyor.

    Sayı olarak en fazla göçmenin yaşadığı il 537 bin 829 ile İstanbul olurken, 57 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kent oldu.

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS/ Murad Sezer/File Photo
    ​AB: Türkiye’ye 3 milyar euro'luk sığınmacı desteğinin tamamı sözleşmeye bağlandı
    SURİYELİLERİN SADECE 563'Ü ANTALYA'YA YERLEŞTİ

    Türkiye'de daha kolay iş bulabilmek adına büyükşehirler ve dönüşlerini hızlıca yapabilmek için sınır kentlerini tercih eden Suriyelilerin sadece 563'ü tatil cenneti Antalya'ya yerleşti. 57 sığınmacıyla Bayburt, 60 sığınmacıyla Artvin, 65 sığınmacıyla Bartın, 87 sığınmacıyla Gümüşhane, Suriyelilerin en bulunduğu kentler olarak belirlendi.

    Yine AFAD verilerine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için şu ana kadar 25 milyar doları aşkın para harcadı.

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    Etiketler:
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bayburt, Kilis, Suriye, Türkiye
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