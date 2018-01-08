Suriyelilerin yükünü sınır illeri çekiyor

Türkiye'ye gelen Suriyeliler'in yaklaşık 1.5 milyonu sınır kentleri; Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'i tercih etti. AFAD verilerine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için şu ana kadar 25 milyar doları aşkın para harcadı.

Ülkelerindeki çatışmaların başlamasıyla birlikte 2012'den itibaren 3 milyon 424 bin 237 Suriyeli, göç ederek Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Suriyeliler'in yaklaşık 1.5 milyonu sınır kentleri; Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'i tercih etti.

KİLİS'TE SURİYELİLER'İN SAYISI, TÜRKLER'İN SAYISINI GEÇTİ

Türkiye nüfusunun yüzde 4.29'una denk gelen Suriyeliler'in sayısı, sınır kentlerinden Kilis'te Türk vatandaşların nüfusunu geçti.

SURİYELİLER'İN EN AZ TERCİH ETTİĞİ KENT BAYBURT OLDU

Hatay'da nüfusun yüzde 29, Şanlıurfa'da yüzde 23, Gaziantep'te yüzde 17 ve Mardin'de ise yüzde 11'ini oluşturdu. 57 sığınmacının barındığı Bayburt, Suriyeliler'in en az tercih ettiği kent oldu.

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Uluslararası verilere göre Suriye'de 5 milyonu aşkın kişi evlerini terk ederek, kurtuluşu Suriye dışındaki ülkelere kaçmakta buldu.

Doğduğu toprakları terk eden 3.5 milyon Suriyeli ise tercihini 'güvenli liman' olarak gördükleri Türkiye'den yana kullandı.

Suriyeliler'in göç dalgası ardından sığınmacılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Türkiye'ye geldikten sonra Suriyeli sığınmacıların tüm ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaya başlandı. Kamplara yerleşen Suriyelilerin yanı sıra kendi imkanlarıyla çoğunluğu sınır kentleri olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine yerleşen sığınmacılara da AFAD, belediyeler ve STK'lar yardım elini uzattı. Zaman içerisinde ülkelerine dönme hayallerinden vazgeçen Suriyeliler, buldukları işlerde çalışıp yaşadıkları şehirlere entegre olmaya başladı.

© AA/ Bakan Fakıbaba: Suriyeliler dönmek istese de biz göndermeyiz 228 BİN SIĞINMACI 10 İLDE KURULU OLAN ÇADIR VE KONTEYNER KENTTE YAŞIYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 424 bin 237. Türkiye'deki 228 bin 568 sığınmacı ise 10 ilde kurulu olan çadır ve konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

Ülke nüfusunun yüzde 4.29'una denk gelen Suriyeliler'in tercihi ise, sınır kentleri ile büyükşehirler oldu. Suriyeliler, sınır kentlerini tercih etmelerinin nedenini kimileri akrabaları bulunduğu için kimileri de ülkelerinde huzurun sağlanmasıyla geri dönüşlerinin hızlı olmasını istemeleri olarak değerlendirdi.

Sınırın sıfır noktasındaki kentlerden olan, IŞİD'in roketli saldırıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ismi sık gündeme gelen Kilis'te ise tablo daha da ilginç. 130 bin 825 Türk vatandaşın yaşadığı Kilis'e, zamanla yerleşen Suriyelilerin sayısı 131 bin 914'e ulaştı.

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Kilis nüfusundan daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yaparken, sınır kentlerinden Hatay nüfusunun 29'una denk gelen 457 bin 106, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23'üne denk gelen 462 bin 961, Gaziantep ise nüfusunun yüzde 17'sine denk gelen 350 bin 67 Suriyeli'yi misafir ediyor.

Sayı olarak en fazla göçmenin yaşadığı il 537 bin 829 ile İstanbul olurken, 57 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kent oldu.

Türkiye'de daha kolay iş bulabilmek adına büyükşehirler ve dönüşlerini hızlıca yapabilmek için sınır kentlerini tercih eden Suriyelilerin sadece 563'ü tatil cenneti Antalya'ya yerleşti. 57 sığınmacıyla Bayburt, 60 sığınmacıyla Artvin, 65 sığınmacıyla Bartın, 87 sığınmacıyla Gümüşhane, Suriyelilerin en bulunduğu kentler olarak belirlendi.

Yine AFAD verilerine göre Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için şu ana kadar 25 milyar doları aşkın para harcadı.