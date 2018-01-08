Kayıt
14:18 08 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK

    TSK'da 'Fetömetre'li temizlik

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Tümamiral Cihat Yaycı'nın 2 bin FETÖ'cüyü deşifre ettiği ve 'Fetömetre' olarak anılan sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri de uygulamaya koydu.

    NATO
    © REUTERS/ Ints Kalnins
    'NATO'daki skandalı FETÖ kumpası mağduru kadın binbaşı ortaya çıkardı'
    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan 2 bin kripto FETÖ mensubunu deşifre eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın oluşturduğu 64 temel kriter ve 209 alt kriterden oluşan sistemin, TSK'ya örnek olduğu belirtildi. TSK, artık FETÖ'cü personeli tespit etmek için, NATO'daki skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt'u, Norveç'te düzenlenen tatbikata gönderen komutan olarak da tanınan Yaycı'nın kurduğu 'Fetömetre'yi kullanıyor.

    Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürülüyor. Sistemde 0-1 arası puan için işleme değer değil, 1-2 puan arası incelemeye değer, 2-3 puan arası geçici görevden uzaklaştırılmalı ve tahkikat yapılmalı, 3-4 puan arası kamu haklarından mahrumiyet için değerlendirilmeli ve hakkında suç duyurusu yapılmalı gibi kıstaslar kullanılıyor.

    'BYLOCK KULLANMAK 3, BANK ASYA'YA PARA YATIRMAK 2 PUAN'

    Bank Asya
    © AA/ Arşiv
    Yargıtay'ın FETÖ kararını eleştiren Ankara Başsavcısı: Bank Asya’ya para yatıranlar örgüt üyesidir
    ByLock kullanıcısı olmak 3, 17/25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırmak 2 puan sayılıyor. Personel evliyse, nişanlılık dönemine ait fotoğraf talep ediliyor. Zira katalog üzerinden evlendirilen çiftlerin, genelde nişan ve düğün fotoğrafları olmuyor.

    PUANLAMA KRİTERLERİ

    Puanlama için kullanılan değerlendirme kriterlerinden bazıları şöyle:

    • ByLock, himmet, Bank Asya, mahrem hizmetler irtibatı.
    • ÖSYM'den, KPDS, YDS/KPDS, ÜDS, ALES notları.
    • Örgütün eğitim kurumlarında eşi çalışan ve çocukları okuyanlarla ilgili bilgiler.
    • Bank Asya hesap bilgileri ve hareketleri.
    • Şüpheli ve tanık ifadeleri.
    • Aldığı sicil notları, görev safahatı, taltif, izin ve kurs, özel ihtisas sağlık, tez danışmanları ve jüri üyelerinin FETÖ ile iltisak bilgileri,
    • FETÖ'nün hakim olduğu dönemlerde kayıt-kabul, seçme, sağlık ve mülakat kurullarında görev yapma durumu.

    İlgili konular:

    Emekli yarbay: FETÖ ile 17 yıl önce tanıştım, yakamı bir türlü kurtaramadım
    'FETÖ'cüyüm' diyerek kendini ihbar eden yüzbaşının itiraflarıyla gözaltılar başladı
    Etiketler:
    ByLock, ÖSYM, ALES, Bank Asya, FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    New York JFK Havalimanı'nı su bastı
    New York JFK Havalimanı'nı su bastı
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam