TSK'da 'Fetömetre'li temizlik

Tümamiral Cihat Yaycı'nın 2 bin FETÖ'cüyü deşifre ettiği ve 'Fetömetre' olarak anılan sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri de uygulamaya koydu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan 2 bin kripto FETÖ mensubunu deşifre eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın oluşturduğu 64 temel kriter ve 209 alt kriterden oluşan sistemin, TSK'ya örnek olduğu belirtildi. TSK, artık FETÖ'cü personeli tespit etmek için, NATO'daki skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt'u, Norveç'te düzenlenen tatbikata gönderen komutan olarak da tanınan Yaycı'nın kurduğu 'Fetömetre'yi kullanıyor.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürülüyor. Sistemde 0-1 arası puan için işleme değer değil, 1-2 puan arası incelemeye değer, 2-3 puan arası geçici görevden uzaklaştırılmalı ve tahkikat yapılmalı, 3-4 puan arası kamu haklarından mahrumiyet için değerlendirilmeli ve hakkında suç duyurusu yapılmalı gibi kıstaslar kullanılıyor.

'BYLOCK KULLANMAK 3, BANK ASYA'YA PARA YATIRMAK 2 PUAN'

ByLock kullanıcısı olmak 3, 17/25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırmak 2 puan sayılıyor. Personel evliyse, nişanlılık dönemine ait fotoğraf talep ediliyor. Zira katalog üzerinden evlendirilen çiftlerin, genelde nişan ve düğün fotoğrafları olmuyor.

PUANLAMA KRİTERLERİ

Puanlama için kullanılan değerlendirme kriterlerinden bazıları şöyle: