Kamyon polemiğinde ikinci perde: CHP'liler TIR'la yola çıktı

AK Parti ile CHP arasındaki 'kamyon' polemiğini sonuca bağlayacak yolculuk başladı. CHP'li iki milletvekili, köprü ve otoyollarda verilen ücretleri saptamak için İstanbul'dan TIR'la yola çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'kamyon' polemiğinin ardından, CHP'li iki milltevekili harekete geçti.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir kamyoncunun köprü ve otoyollara verdiği ücretin çok yüksek olduğunu belirterek hükümeti eleştirmişti.

Yarın sabah 08:30’da İstanbul’dan Ankara’ya Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım’la kamyon sürerek geleceğiz… Bakalım kamyoncunun İstanbul’dan Ankara’ya ne kadar masrafı var… Binali Yıldırım’ın TBBM’de anlattığı kamyoncu hesabı doğru mu göreceğiz??? — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 7 Ocak 2018

​Başbakan Yıldırım ise "Ankara-İstanbul arası gidiş geliş dediğin gibi 1000 km değil 850 km. Yürüyerek gittin, ölçülemez öyle. Otoyol parası falan ödemediği için olabliir. Otoyol ücreti 89 lira değil 70 lira. Dediğin kamyondan bahsediyoruz. İkinci otoyol dediğimiz Kuzey Marmara Otoyolu 123 lira değil 104 lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 77 lira değil 30 lira. Sefer başı yağ bedeli 100 lira değil 50 lira. Yakıt dışındaki masraflar 379 lira değil 255 lira. Hesap uzmanlığı burada da çöktü" açıklamasında bulunmuştu.

Polemik sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TIR'la İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktı. Bu sabah başlayan yolculukta TIR'ın direksiyonuna Yalım oturdu.

​Erdoğdu, yolculuğa ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Yarın sabah 08:30'da İstanbul'dan Ankara'ya Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım'la kamyon sürerek geleceğiz… Bakalım kamyoncunun İstanbul'dan Ankara'ya ne kadar masrafı var… Binali Yıldırım'ın TBBM'de anlattığı kamyoncu hesabı doğru mu göreceğiz?"