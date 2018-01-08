Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından belediyede açıklama yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasında Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar, bazen iftira tutmaz. Ne FETÖ'cüsü kardeşim, aynı menzile siz yürümüyor muydunuz? Devletin ihalelerini ona sen vermedin mi? Ben senin ne kadar FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. FETÖ'yle ilgili ihbar var; FETÖ'cü diye. 18 ay geçmiş. Belediye başkanı diyor ki araştırın kardeşim. 18 aydır tık yok. Ama bir ihbar var. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu çok iyi biliyoruz."