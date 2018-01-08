Liseye girişte 3 çemberli sistem

Tekin, "Öğretmen doluluk oranlarını eşitledik, binaların ihtiyaçlarını giderdik. Ortaokullarda adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Oturduğun yer veridir benim için. Peki, çocuğunu özel okula gönderen veliler ne yapacak? Onlar için de diyorum ki, ben oturduğun yere bakarım. Bu veri etrafında her öğrenci için 3 çember oluşturuyoruz. 3 okul türümüz var. Meslek, imam hatip ve Anadolu lisesi. Her bir çember bu üç okulun bulunduğu bir daireyi kapsıyor" dedi.
LİSEYE GİRİŞTE 3 ÇEMBERLİ SİSTEM https://t.co/mU5IT59vB0 #GününManşeti @kelkitlioglumrt pic.twitter.com/sdtxc3IBAz— Akşam Gazetesi (@Aksam) 8 Ocak 2018
'BİRİNCİSİ X, İKİNCİ Y, ÜÇÜNCÜ ÇEMBERDEKİ Y ANADOLU LİSESİ'
"Öğrencinin karşısına bu tercih çıktı. 5 tercih yapacak. Burada çocuk yerleşemeyebilir diye düşünürsünüz. O zaman size ikinci bir çember sunuyoruz. Yarıçapı büyüyor ama adresine ikinci derecede yakın üç tane okul sundum size. Sonra bir çember daha çiziyorum. Çemberin çapı biraz daha büyüdü orada da üç tane okul var. Sizin çocuğunuz herhangi bir Anadolu lisesine gitmek istiyor. Birincisi X, ikinci çemberdeki Y, üçüncü çemberdeki Y Anadolu Lisesi. Çocuk mutlaka bu okullardan birine yerleşecek çünkü biz adresleri, liselerin kayıt bölgelerini oluştururken o bölgedeki yaşayan vatandaş sayısı, o bölgedeki ortaokullar, 8. sınıftaki öğrenci sayısını hep bu okullarla eşleştirdik."
'KONTENJAN DOLDU DURUMU OLMAYACAK'
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)