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    Cem Küçük

    Cem Küçük: Artık Ahmet Hakan ve Doğan Grubu'yla ilgili bir şey yazmayacağım

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, kin tutan biri olmadığını ifade ederek, Ahmet Hakan dahil tüm Doğa Grubu yazarları hakkında kendisiyle ilgili bir şey yazmadıkları sürece hiçbir şey yazmayacağını söyledi. Küçük, "Türkiye'nin daha önemli sorunları var. Bunlara odaklanmak lazım" dedi.

    Aydın Doğan
    © AP Photo/ Murad Sezer
    Cem Küçük'ten Aydın Doğan'a: Kelkitli Vito Corleone
    Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın sunduğu 'Uyan Türkiyem' programına telefonla bağlanan gazeteci Küçük, "Eskiden Doğan Grubu'nu eleştiriyordunuz. Son zamanlarda Ahmet Hakan ve Aydın Doğan'la ilgili yazılarınızı görmüyoruz. Bununla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Ben hemen hemen hiç kimseye dava açmıyorum. Çünkü gazetecinin köşesi var, televizyonda yerleri var. Başka insanların da bu konuda dava açmasını biraz da yadırgamıştım. Buna Ahmet Hakan da dahil. Ben kin tutan biri değilim. Bazı şeyler artık geçmişte kaldı. Türkiye'nin daha önemli sorunları var. Bunlara odaklanmak lazım. Bir de 4-5 ay önce aldığım bir karar var ve bunu artık uyguluyorum. Biri benim hakkımda bir şey yazmadığı sürece, ben de kimse hakkında bir şey yazmayacağım."

    'TÜRKİYE'NİN FETO, PKK VE 2019 SEÇİMLERİ GİBİ PROBLEMLERİ VARKEN…'

    Star Gazetesi Yazarı Cem Küçük
    © AA/ Emre Ayvaz
    Cem Küçük'ten Ertuğrul Özkök'e: Bütün Hürriyet'i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün
    Medyatava'nın haberine göre ​Küçük, Sarıkaya'nın "Peki Ahmet Hakan benim hakkımda bir şey yazmazsa ben de mümkün değil onun hakıında bir şey yazmayacağım diyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

    "Tabii ki. Bu sadece Ahmet Hakan için geçerli değil. Diğer tüm Doğan Grubu yazarları için de geçerli. Yani benim hakkımda bir şey yazmadıkları sürece ben de hiç kimse hakkında bir şey yazmayacağım. Zaten uzunca bir süredir kimseyle ilgili bir şey de yazmıyorum. Bana sataşırlarsa bir şey yazıyorum. Bir de artık bu tür kavgalara da gerek yok. Türkiye'nin FETÖ, PKK ve 2019 seçimleri gibi problemleri varken bu tür kavgaların artık bir yararı da olmuyor."

    Küçük'ün açıklamalarının ardından Ahmet Hakan'ın, Cem Küçük'e açtığı davayı hatırlatan Sarıkaya, "İnşallah Hakan o davayı çeker" dedi.

    AHMET HAKAN: TAZMİNAT DAVAMI GERİ ÇEKTİM

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf: DHA
    Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e 'racon' çıkışı: Hadi, bundan sonra böğür de görelim
    Sarıkaya, programın ertesi günkü bölümünde ise Küçük'ün açıklamalarının ardından Ahmet Hakan'la görüştüğünü ve Hakan'ın "Madem Cem Küçük bize bir adım attı, ben de ona karşı bir adım atıyorum. Avukatımla görüştüm ve tazminat davamı geri çektim" dediğini açıkladı.

    Cem Küçük, Ahmet Hakan'ı "İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun" sözleriyle tehdit etmişti. Ahmet Hakan da Cem Küçük'ün bu sözleri için 10 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

    Etiketler:
    PKK, FETÖ, Beyaz TV, Doğan Medya Grubu, Tahir Sarıkaya, Cem Küçük, Ahmet Hakan, Türkiye
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