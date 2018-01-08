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    İstanbul'un turistik yerlerinden Sultanahmet'te bugün meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saldırı Suriye kökenli bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildi dedi.

    Sultanahmet saldırısı sanığı: Tahliye edilmezsem çocuklarım IŞİD'e gidebilir

    © Sputnik/ ELİF ÖRNEK
    Türkiye
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    Sultanahmet'te çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan Atala El Hasan El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var.Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da IŞİD'e gidebilir" diyerek tahliyesini istedi.

    Sultanahmet'te patlama
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Alman turistleri hedef alan Sultanahmet saldırısının 2 zanlısına tahliye
    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 2016 yılında gerçekleşen Sultanahmet saldırısını organize ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Atala El Hasan El Mayyuf, tek suçunun küçük bir tarihi eser bulundurmak olduğunu iddia etti. Yargılanacaksa sadece bu suçtan yargılanması gerektiğini savunan El Mayyuf, tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti.

    El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var. Onlara bakmam lazım. Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da IŞİD'e gidebilir" dedi.

    Diğer tutuklu 3 sanık da suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti oluşturduğu ara kararda, heyet değişikliği olması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle karar verilmek üzere duruşmanın 24 Ocak'a ertelenmesine karar verdi.

    3 SANIĞA 13'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

    Sultanahmet'te patlama
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Sultanahmet bombacısı 4 gün keşif yapmış
    Önceki celse verilen mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"suçundan 1 kez, "12 kişiyi terör amaçlı öldürmek" suçundan 12'şer kez olmak üzere 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 208'er yıldan 320'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan ise 8'er yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, "DEAŞ Terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

    13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

    Mütalaada, 13 sanık hakkında ise atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep edilmişti. Savcılık diğer firari sanıkların bu dava dosyasından ayrılmasını talep etti.

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    Etiketler:
    IŞİD, Sultanahmet, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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