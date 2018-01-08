Sultanahmet saldırısı sanığı: Tahliye edilmezsem çocuklarım IŞİD'e gidebilir

Sultanahmet'te çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan Atala El Hasan El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var.Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da IŞİD'e gidebilir" diyerek tahliyesini istedi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, 2016 yılında gerçekleşen Sultanahmet saldırısını organize ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Atala El Hasan El Mayyuf, tek suçunun küçük bir tarihi eser bulundurmak olduğunu iddia etti. Yargılanacaksa sadece bu suçtan yargılanması gerektiğini savunan El Mayyuf, tutuklu kaldığı sürenin dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti.
El Mayyuf, "Bir ailem ve çocuklarım var. Onlara bakmam lazım. Sorumluluklarımı yerine getirmezsem çocuklarım da IŞİD'e gidebilir" dedi.
Diğer tutuklu 3 sanık da suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti oluşturduğu ara kararda, heyet değişikliği olması ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle karar verilmek üzere duruşmanın 24 Ocak'a ertelenmesine karar verdi.
Önceki celse verilen mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"suçundan 1 kez, "12 kişiyi terör amaçlı öldürmek" suçundan 12'şer kez olmak üzere 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 208'er yıldan 320'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan ise 8'er yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, "DEAŞ Terör örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ
Mütalaada, 13 sanık hakkında ise atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep edilmişti. Savcılık diğer firari sanıkların bu dava dosyasından ayrılmasını talep etti.
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