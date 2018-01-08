ÖSYM, sınavda ev anahtarı ve otobüs kartına izin verecek

Çalışmalar, öncelikle mevcut sınav süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sorun alanlarına yeni çözümler üretmek çerçevesinde olacak.
Aynı zamanda ÖSYM, yeni dönemde yaptığı tüm sınavlarla ilgili önemli bir istatistiki çalışma yapmayı da gündemine aldı. Buna göre ÖSYM yaptığı sınavlarla ilgili analizler yayımlayacak, hem sınavlarla hem de adaylarla ilgili istatistiki verileri önceki yıllarla kıyaslamalı olarak raporlayacak. Bu raporlar daha sonra yayımlanacak.
DİL SINAVI HAZIRLIKLARI
ÖSYM'nin 2018 yılı için başlattığı en önemli çalışma ise kurumun yaptığı tüm sınavlarda uyguladığı bazı katı kurallarda esnemeye gidilmesine yönelik düzenleme oldu. Bugüne kadar sınava girerken adayların yanında getirdiği su şişesi dışındaki hiçbir eşyayı sınav binalarına almayan ÖSYM, yeni dönemde ev anahtarı, otobüs kartı gibi eşyaların alınmasına izin verecek.
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