ÖSYM, sınavda ev anahtarı ve otobüs kartına izin verecek

ÖSYM, kurumun işleyişi ve kamuoyundaki algısını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar yapacağını duyurdu. 2018'e yönelik düzenlemeye göre, bugüne kadar sınava girerken adayların yanında getirdiği su şişesi dışındaki hiçbir eşyayı sınav binalarına almayan ÖSYM, yeni dönemde ev anahtarı ve otobüs kartına izin verecek.

© AFP 2017/ YASIN AKGUL ÖSYM Başkanı Özer: Üniversite sınavında 15 dakika kuralı bitti

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görev yapmış, ölçme ve değerlendirme süreçleri ile deneyimi bulunan öğretim üyelerinin katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturan ÖSYM, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, dünyadaki iyi uygulamaların adaptasyonu ile ilgili öneriler geliştirmeye hazırlanıyor.

Çalışmalar, öncelikle mevcut sınav süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sorun alanlarına yeni çözümler üretmek çerçevesinde olacak.

Aynı zamanda ÖSYM, yeni dönemde yaptığı tüm sınavlarla ilgili önemli bir istatistiki çalışma yapmayı da gündemine aldı. Buna göre ÖSYM yaptığı sınavlarla ilgili analizler yayımlayacak, hem sınavlarla hem de adaylarla ilgili istatistiki verileri önceki yıllarla kıyaslamalı olarak raporlayacak. Bu raporlar daha sonra yayımlanacak.

DİL SINAVI HAZIRLIKLARI

© AA/ İslam Yakut YKS yabancı dil oturumunda Rusça ve Arapça da yer alacak

ÖSYM, Türkiye'nin uluslararası düzeyde geçerli sayılacak TOEFL, IELTS gibi bir dil sınavı yapması için de hazırlıkları başlattı.

ÖSYM'nin 2018 yılı için başlattığı en önemli çalışma ise kurumun yaptığı tüm sınavlarda uyguladığı bazı katı kurallarda esnemeye gidilmesine yönelik düzenleme oldu. Bugüne kadar sınava girerken adayların yanında getirdiği su şişesi dışındaki hiçbir eşyayı sınav binalarına almayan ÖSYM, yeni dönemde ev anahtarı, otobüs kartı gibi eşyaların alınmasına izin verecek.